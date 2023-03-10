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Gündem Fransız ekipten AFAD’a övgü
Gündem

Fransız ekipten AFAD’a övgü

Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından Türkiye tek yürek olurken, felaketin ardından dünyanın da birçok yerinden arama kurtarma ekipleri bölgeye gitti. Enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına Fransa’dan gelen ekibin başı Eric Zipper “Hükümet, AFAD, diğer dernekler işini iyi yaptı. Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamazdı” demişti. Fransız ekip liderleriyle yaptığı görüşmeleri sosyal medyadan paylaşan A Haber muhabiri Ömer Aydın ise ekip liderlerinin sözlerini şöyle aktardı: “25 yıl afet bölgelerinde ABD-BM ekipleriyle çalıştım. İlk defa Türkiye'deki kadar iyi bir organizasyon gördüm. AFAD ile çalıştık, çok başarılıydı. Fransa'nın bu çapta bir krizi yönetebileceğinden şüpheliyim!” İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2023-03-10 16:58:00 -

Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yanı sıra İçişleri Bakanı İsmail Soylu da 4. seviye yardım alarmı verildiğini açıklamıştı. Bu çağrı sonrasında farklı ülkelerden arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalara katılmak için Türkiye'ye geldi. Fransa da arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye üç ayrı ekip gönderdi. Fransa'dan gelen 204 arama kurtarma personeli ise deprem bölgesindeki faaliyetlerini tamamladıktan sonra ülkelerine döndü.

"Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamazdı"

Fransız ekibinin başı Eric Zipper de ülkesine döndükten sonra Türkiye'ye dair gözlemlerini A Haber muhabiri Ömer Aydın ile paylaştı. Fransız ekip liderinin görüşlerinin yer aldığı videoyu sosyal medyadan paylaşan Aydın ise sosyal medya hesabından şu aktarımda bulundu: "Dünyanın her tarafına kurtarma için gitmiş Fransız ekibin başı Eric Zipper ile konuştum: 'Depremden 36 saat sonra Türkiye'deydim. Malatya ve Maraş'ta çalıştık. Hükümet, AFAD, diğer dernekler işini iyi yaptı. Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamazdı."

"AFAD olağaüstüydü"

Türkiye'den Fransa'ya dönen iki ayrı Fransız ekibin lideriyle daha görüştüğünü sosyal medyadan duyuran Aydın, ekip liderlerinin videolarını da paylaştı. Fransız ekibin liderlerinden olan Fransız arama kurtarma lideri videoda şunları dile getirdi: "25 yıl afet bölgelerinde ABD-BM ekipleriyle çalıştım. Deprem, tsunami, sel gibi farklı afetlerde çalıştım. İlk defa Türkiye'deki kadar iyi bir organizasyon gördüm. AFAD ile çalıştık. Ekipman, organizasyon, güvenlik, gelen ekiplerin yönetilmesi gibi konularda AFAD olağanüstüydü. Sahada çalışan eksiği yoktu. Desteğe ihtiyacımız olduğunda 10'larca kişi anında yanımızdaydı. Görevliler, gönüllüler ve halk yanımızdaydı. Hiçbir eksiklik olmadı. Organizasyon çok başarılıydı. 25 yıllık tecrübeyle tekrar diyorum, asla yeterli kurtarma ekipleri olmaz. Asla yeterli materyal olmaz ve yeteri kadar hızlı olamazsınız. Aynı anda her yerde olamazsınız. 100 katı ekip olsa yine yetersiz kalırdınız. Türkiye'deki eleştirileri duydum, emin olun en kötülerini başka ülkelerde gördüm. Bilakis bana göre, gördüklerime göre Türkiye gerekli her şeye sahipti."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Fransa'nın böyle bir krizi yönetebileceğinden şüpheliyim"

Fransız ekibinden bir diğer lider ise şunları söyledi: "Fransa'nın böyle bir krizi yönetebileceğinden şüpheliyim. Ayrıca dediğim gibi kaotik bir durumdan söz ediyoruz. Türkiye'deki felaketin Fransa'da olduğunu düşünürsek Strazburg'tan Paris'e kadar, 400 KM'den fazla bir alan yıkılmıştı. Acaba Fransa buna karşı koyma dayanıklılığını gösterebilir miydi? Fransa'da kusursuz bir kriz yönetimi var evet ama buna rağmen Fransa da böyle kaotik bir ortamda elinden geleni yapabilirdi ancak."

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