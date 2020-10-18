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Gündem Fransız dergisinden skandal Türkiye ve Erdoğan çıkışı!
Gündem

Fransız dergisinden skandal Türkiye ve Erdoğan çıkışı!

Fransız dergisi Marianne, iki gün içinde 3 ayrı karalama haberle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Dergi bir başka haberinde ise skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na methiyeler düzdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 15:54:00 -
Fransız dergisinden skandal Türkiye ve Erdoğan çıkışı!

Doğu Akdeniz ve Libya meselesi başta olmak üzere her alanda Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı ile ortaya çıkan Emmanuel Macron ve basını, bir kez daha nefretlerini kustu.

Karalama haberler peş peşe yayımlandı

Dergi, Türkiye'nin ürettiği SİHA'larıyla Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz'de boy gösterdiğini, Azerbaycan-Ermenistan savaşında bu SİHA'ların kullanıldığını kaydederek "Erdoğan her cephede ilerliyor" dedi.

 

"Reis" kelimesinin kullanılmasına takılan Fransız dergisi, Ankara'yı uzak ve yakın coğrafyaları istikrarsızlaştırmak suçladı ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan başkalarının zayıflığından yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

Dergi başka bir haberinde ise, Erdoğan üzerine biyografik bir yazı kaleme aldı. Marianne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi narsisistiğe sürüklediği terbiyesizliğine yer verirken, 15 Temmuz girişiminden "sözde darbe girişimi" olarak bahsetti. Hain kalkışmadan sonra Erdoğan'ın "paranoya" ile hareket ettiğini söyleyecek kadar ileri giden Fransızlar, haberde, Hitler'in Almanya'sıyla kıyaslama yaptı.

Başka bir haberde de Erdoğan ve Türkiye, Osmanlı Devleti üzerinden hedef alındı. Haberde, Erdoğan'ın yeni bir Osmanlı akımını hayata geçirmeye çalıştığı öne sürülerek, Osmanlı padişahlarına hakaretler edildi.

İmamoğlu'na methiyeler düzdü

Dergi aynı gün, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı röportajı da yayımladı. İmamoğlu'nun "Türkiye'de demokrasi ve özgürlük açlığı çok güçlü" sözlerini ön plana çıkaran dergi, İmamoğlu'ndan "Erdoğan'ın ilk rakibi" diye bahsetti.

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