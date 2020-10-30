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Aktüel Fransız Başpiskopos Le Gall, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasını tehlikeli buldu
Aktüel

Fransız Başpiskopos Le Gall, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasını tehlikeli buldu

Yeniakit Publisher
2020-10-30 23:34:36 -
Fransız Başpiskopos Le Gall, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasını tehlikeli buldu

PARİS (AA) - Fransa'da Toulouse Başpiskoposu Robert Le Gall, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanmasını tehlikeli bulduğunu belirterek, "Dinlere hakaret etme hakkını kendinizde göremezsiniz." dedi.

Le Gall, France Bleu Occitanie radyosunda yaptığı açıklamada, Nice kentindeki Notre-Dame Kilisesi'nde dün düzenlenen bıçaklı saldırının "korkunç" olduğunu söyledi.

Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanmasına ilişkin soruya Le Gall, "Bu karikatürlerin yayımlanmasına karşıyım. Bu çok tehlikeli. Yangına körükle gidiyoruz. Bu karikatürler Müslümanlara ve aynı zamanda Hristiyanlara karşı yapıldı. Bu karikatürler yayımlanmamalı. Sonuçlarını görüyoruz." yanıtını verdi.

Le Gall, okulda öğrencilere Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri göstermenin yangına körükle gitmek anlamına geldiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu karikatürlerin yayımlanması için gerekçe gösterdiği ifade özgürlüğünün sınırının olduğunun altını çizen Le Gall, "Dinlere hakaret etme hakkını kendinizde göremezsiniz." dedi.

Bu arada, Arap dünyasında Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepkiler sürerken Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrıları da artıyor.

Macron, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti. Macron'un bu açıklamaları, Arap dünyasında tartışmalara ve protestolara yol açmıştı.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da artarken bir cami ve iki sivil toplum kuruluşu kapatıldı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmen başı kesilerek öldürülmesinin ardından Macron, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.



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