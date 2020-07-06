  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fransız basketbolcu Beaubois, 2022'ye kadar Anadolu Efes'te

Yeniakit Publisher
2020-07-06 15:04:58 -
Fransız basketbolcu Beaubois, 2022'ye kadar Anadolu Efes'te

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Fransız oyuncu Rodrigue Beaubois'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana lacivert-beyazlı takımda forma giyen Beaubois'in sözleşmesinin 2021-2022'nin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Beaubois, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada 9,5 sayı, 1,6 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları ile mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 14 maçta süre alan 32 yaşındaki şutör, 13,7 sayı, 2,6 ribaunt ve 2,4 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı