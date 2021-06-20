Fransız basını Türkiye'yi yazdı! 5 madde sıraladılar

Fransa geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "kırmızı ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı.

Böylece Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalkmış oldu.

Şimdi de Fransız Le Figaro gazetesi "Türkiye'ye gitmek için 5 neden" başlıklı bir yazı yayımladı. Yazıda, Kapalı Çarşı, Göbeklitepe, Bodrum, Muğla, Şakirin Camii, ve bazı meşhur kebapçılar mutlaka gidilmesi ve gezilmesi gereken yerler olarak geçiyor.

Yazıda Doğu Ekspresi'nin de tanıtımı yer alırken şu ifadelere yer veriliyor "Ernest Hemingway, Leo Tolstoy, Agatha Christie ve Graham Greene'in ortak bir yanı var: Hepsi tren ile seyahat ettiler ve bu yolculuklardan edebiyatın şaheserleri doğdu. Bu tren nesiller boyu gezgincilere hayal kurmaları için ilham verdi. Benzeri Türkiye'de var. Ülkenin iç kısımlarında 1962 yılında bir başka demiryolu hattı inşa edildi: Doğu Ekspresi... Bu tren şimdi ülkeyi batıdan doğuya, başkenti Ankara'dan Ermenistan sınırındaki Kars şehrine geçiyor. Gezginlerin aradığı şey tam olarak budur: Tek görevimiz gözlerimizin önünden geçen manzaraları seyretmek ve yavaşlamak."