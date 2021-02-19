Fransız bankasından bomba dolar raporu! Fena çakılacak

Societe Generale, Merkez Bankası’nın yılın ilk yarısında politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemediğini açıkladı. Banka üçüncü çeyrekte 100 baz puan ve dördüncü çeyrekte ek olarak 100 baz puan daha indirime gidilmesinin beklendiğini duyurdu.

'Türkiye: Kazanan her şeyi alır' raporu

Societe Generale, 'Türkiye: Kazanan herşeyi alır' başlıklı güncel raporunda dolar/TL’nin yıl sonunda 6.2’ye gerileyeceği tahmininde bulundu.

'6.25 TL olacak' demişti

Kasım ayında ekonomi yönetiminde yaşanan değişimin para politikasında radikal bir dönüşüme yol açtığını belirten uluslararası araştırma kuruluşu Capital Economics ise doların yıl sonunda 6.25 TL’ye ineceği öngörüsünde bulunmuştu.

'Sert yaptırım olasılığını azaltacak'

Capital Economics, Türkiye’nin ABD ve AB ile ilişkilerini düzeltici yönde adımlar da attığını, bunun sert yaptırım olasılığını azaltacağını belirtti. Kuruluş, Merkez Bankası’nın ortodoks ekonomi politikasına dönüşünün kalıcı olduğunu da savundu.

Politika faizi değişmeyecek

Araştırma kuruluşu, Merkez Bankası’nın politika faizinin yıl boyunca şu anki seviyesi olan yüzde 17’de kalacağı öngörüsünde de bulundu. Piyasanın ortak kanaati ise 375 baz puan indirim olacağı yönünde.