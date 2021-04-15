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Ekonomi Fransız bankası tahmin değiştirdi! Dolar...
Ekonomi

Fransız bankası tahmin değiştirdi! Dolar...

Fransız yatırım bankası Societe Generale, 2021 yılı için faiz beklentisini yüzde 20'den yüzde 18'e, dolar/TL kuru beklentisini ise 9,30'dan 8,90'a düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 09:56:00 -
Fransız bankası tahmin değiştirdi! Dolar...

Fransız yatırım bankası Societe Generale, Türkiye'de gelecek üç aylık dönemde para politikasının kısmen sıkı olmasını beklediklerini belirtti.

Banka, bu durumun tahvil getirilerine istikrar kazandıracağını ve TL'nin aşırı değer kaybını sınırlayacağını açıkladı.

Banka, 2021 sonunda Türkiye için politika faizi beklentisini yüzde 20'den yüzde 18'e indirdi ve TL'nin 2021 sonundaki dolar kuru tahminini de 9.30'dan 8.90'a düşürdü.

Societe Generale yayımladığı araştırma notunun devamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası güven sorununa çözüm bulmadıkça Türkiye'den 5.9 milyar dolar daha kısa vadeli portföy çıkışı görülebileceğini belirtti.

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