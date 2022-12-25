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Siyaset Fransa'yı savaş alanına çeviren PKK'lılara HDP'den şaşırtmayan destek
Siyaset

Fransa'yı savaş alanına çeviren PKK'lılara HDP'den şaşırtmayan destek

Fransa'nın başkenti Paris'te polislerle çatışarak ortalığı savaş alanına çeviren terör örgütü PKK yandaşlarına ilk destek HDP'den geldi. "Bırakın Paris yansın" diyen HDP'li Sezai Temelli, gelen tepkilerin ardından tweetini silmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 12:09:00 -
Fransa'yı savaş alanına çeviren PKK'lılara HDP'den şaşırtmayan destek

Dün Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Fransız basınında adı "William M" olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edildi.

31 polis yaralandı

Paris Emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.

Terör örgütü PKK yandaşları sokaklara döküldü

Saldırıda ölenlerin PKK'lı olduğunun ortaya çıkmasının ardından terör örgütü sempatizanları Fransa'yı savaş alanına çevirdi. Polislerle çatışan, araçları, dükkanları yakıp yıkan PKK'lılara ilk destek HDP'den geldi.

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin vekili Sezai Temelli, Paris'te yaşananlara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kürtçe "Paris yanıyor, bırakın yansın" ifadelerini kullandı. Temelli, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Başkan Erdoğan uyarmıştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce bir çok kez terör örgütüne destek veren Batılı ülkeleri uyarmış ve "Beslediğiniz yılan sizi de sokabilir" demişti.

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Yorumlar

Rabia Zafer

YILAN BESLERLERSE ENİNDE SONUNDA SOKAR BETER OLSUNLAR AHMAKLAR SŪRŪSŪ.

Ziya

işte bunlar bir atımlık tükürdüğünü yalamak buna denir zoru görünce sil
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