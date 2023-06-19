Fransa'yı her yerden petrol doğalgaz fışkıran 'Afrika'daki Türk' korkusu sardı! Böyle giderse zor, kaybedeceğiz

Fransa'yı 'Afrika'daki Türk' korkusu sardı: Bu gidişle kaybedeceğiz!

Fransa ve İngiltere uzun yıllar sömürdüğü Afrika ülkeleri üzerindeki kontrolünü kaybederken, Türkiye Afrika ülkeleri ile işbirliğinde lider ülke haline geldi. Durumdan rahatsız olan Fransa ise Türkiye’nin bölgedeki temaslarını “tehdit” olarak nitelendirdi.

Günümüzde Afrika kıtasının son iki yüzyılda yaşadıklarına bakılırsa istisnasız Batı'nın müdahil olmadığı bir ülke yok. Özellikle İngiltere ve Fransa'nın sömürgeci anlayışı benimsemesi sebebiyle, kıtanın kaynaklarının sömürülmesi yetmezmiş gibi dil ve kültür varlıkları da hiçe sayılarak Afrikalıların geleceği zarar görüyor. Türkiye, Emperyalist devletlerin sömürdüğü Afrika kıtasına hem yıllardır insani yardım götürüyor hem de yaptığı yatırımlarla bölgenin kalkınmasını sağlıyor. Fransa ise Türkiye’nin temaslarından oldukça rahatsız… Paris merkezli güvenlik ve savunma sanayii dergisi DSI, Türkiye’nin savunma sanayii alanında kaydettiği ilerlemeyi “tehdit” olarak nitelendirdi.

İngiltere ve Fransa'nın sömürgeci anlayışı benimsemesi sebebiyle kıtanın kaynaklarının sömürülmesi yetmezmiş gibi dil ve kültür varlıkları hiçe sayılarak Afrikalıların geleceği zarar görüyor.

Artık Fransaya tahammülü olmayan Sudan’daki çad ordusu daha geçtiğimiz haftalarda bölgede görev yetkisi bulunmadığı halde izinsiz keşif yaptıkları için Fransız askerleri gözaltına aldı. Peki Fransa’nın nefes dahi alamadığı bölgede Türkiye elini nasıl güçlendirdi.

Türkiye Gazetesinin haberine göre, Türkiye Emperyalist devletlerin sömürdüğü Afrika kıtasına hem yıllardır insani yardım götürüyor hem de yaptığı yatırımlarla bölgenin kalkınmasını sağlıyor. Türkiye yatırımlarını sürdürüyor.

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FRANSA'YI KORKU SARDI

Fransa ise Türkiye’nin temaslarından oldukça rahatsız… Paris merkezli güvenlik ve savunma sanayii dergisi DSI, Türkiye’nin savunma sanayii alanında kaydettiği ilerlemeyi “tehdit” olarak nitelendirdi.

Fransa’nın Afrika’yı tamamen kaybettiği tespitini yapan Paris merkezli dergi, “Türk markaların Asya ve Avrupa ile birlikte Afrika pazarındaki yükselişi devam ediyor, Fransa ve Avrupa ülkeleri için tehdit niteliği taşıyan bu yükselişin durdurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Açılan su kuyuları, yapılan insani yardımlar, TSK tarafından yetiştirilen Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personelleri, yapılan sağlık yardımları" Fransayı panikletti.

"AFRİKA AFRİKALILARA AİTTİR"

Dışişleri Bakanlığı'nın rakamlarına göre, Türkiye'nin kıta ile yıllık ticareti 2003-2021 yılları arasında 5,4 milyar dolardan 34,5 milyar dolara yükseldi ve bunun başını kimyasallar, çelik ve tahıllar çekti. Pek çok ulusun sömürge geçmişinin yaralarını, Türkiye tek başına sarmaya çalışıyor. 2013 yılında o dönem başbakan olan Erdoğan yaptığı bir ziyarette "Afrika Afrikalılara aittir, biz sizin altınlarınız için burada değiliz" demişti.

Fransızlar Türkiye’nin savunma sanayi alanında gelişmesinin altını çizmiş. Ülkemizin başta insansız hava araçları olmak üzerek çeşitli askeri yatırımlarla diplomatik ilişkiler geliştiriliyor. İHA diplomasisi kapsamındaki silah anlaşmaları da Ankara’ya ciddi ekonomik kazanç sağlıyor.

İHA diplomasisi Burkina Faso, Togo, Nijer, Benin, Fas, Tunus, Etiyopya, Nijerya ve Somali’de yürütülüyor. Bu Mart ayında bir düzine insansız hava aracı da Mali'nin başkenti Bamako'daki havaalanının pistine ulaştı.

İHA dışındaki askeri yatırımlarımız da önemli unsurlardan. Zırhlı ve mayın temizleme araçları, sensör ve gözetleme sistemleri ve tüfekler de Türkiye'nin son dönemde Afrika ülkeleriyle imzaladığı çok sayıda silah anlaşmasının bir parçası.

Verilere göre kıtadaki toplam 30 ülkenin Türkiye ile güvenlikle ilgili imzaladığı en az bir anlaşması var. Bunlardan 21'i 2017'de onaylandı.

Bir de Türkiye ile Somali arasında 2010'da imzalanan askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel iş birliğine yönelik imzalanan anlaşma var. Bu kapsamda Mehmetçik Somali kartallarına eğitim veriyor. İç savaş ve kıtlığın yanı sıra terörün felaketin eşiğine getirdiği ülkede güvenliğin yeniden sağlanması girişimlerinin en önemli adımı olma özelliği taşıyan eğitim merkezinde, Somali Harp Okulu ile Astsubay Okulu da faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye-Afrika ilişkilerini güçlendirmek için yoğun bir diplomasi trafiği de yürütülüyor. Türkiye 2005 yılında Afrika Birliği'nin gözlemci üyesi olmuştu üç yıl sonra da stratejik ortak rolüne yükseldi. Türkiye 2014 yılından bu yana yaklaşık 30 Afrika ülkesine 50 resmi ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'i dört kez ziyaret etti, bu neredeyse Çin ya da Almanya'ya gittiği kadar sık durumda.

TRT'DE YAYIN YAPILIYOR

Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunu artırmasının başlıca sebeplerinden biri de yumuşak gücünü kullanması. Devlet televizyonu TRT, kıtada konuşulan dillerde yayın yapıyor.

Afrika ile Türkiye arasında enerji alanında da bağlar var. Türk şirketleri bölgede enerji yatırımlarına hız verdi. Geçtiğimiz aylarda, birkaç Batı Afrika ülkesinde ve Güney Afrika’da yüzer enerji santralleri faaliyet göstermeye başladı.

Küresel aktörlerin odağındaki Afrika’da Türkiye gibi geçmişi temiz ve yaklaşımı farklı bir aktörün güçlü olması hem Afrika hem de Türkiye için değerli. Türkiye’nin bu meşru ve dostane imajının güçlenerek devam edebilmesi Afrika politikasının tutarlı ve sürdürülebilir olmasıyla yakından ilgili.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron kaybettiği afrika kıtasına yeniden hükmedebilmek için bu yıl içerisinde bir dizi ziyaret düzenlemişti ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı’ndan söylemlerine karşılık tokat gibi bir cevap almıştı. Fransa’nın ve Batı'nın Afrika ülkelerine saygı duyması, buyurgan tavrı terk etmesi ve gerçek ortaklar gibi davranması gerektiğini vurgulayan Kongo lideri, "Bize babamız gibi değil, farklı bir şekilde bakın." ifadesini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022’de Cezayir ziyaretinde Türkiye menşeli ağların (Afrika'da) Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü ileri sürmüştü.

Bugüne kadar ekonomik gelirini Afrika yer altı kaynaklarından sağlayan ve Avrupa’nın güçlü ekonomilerinden biri olan Fransa Türkiye’nin Afrika politikasına karşılık Fransa gittikçe saldırgan bir tutum sergilemeye başladı.

Öte yandan Türkiye'de ise Gabar, Cudi ve Kato'nun ardından Türkiye'ye bir tarihi petrol müjdesi daha gelmek üzere. Ekipler harekete geçti.

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