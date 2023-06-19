Petrolde Çin'in milyarlarca lira etkisi! Brent petrol için ezber bozan bir uyarı: Haziran'da dolar için 72 dolar yorumu

'Türkiye'yi bekliyoruz' diyerek duyurdular. Çin ekonomisinde büyümenin yavaşlamasının, OPEC+'ın yaptığı arz kısıntılarının petrol piyasasına etkilerini telafi etmekte olduğu değerlendirmeleri brent petrolde fiyatı 1 dolardan fazla düşürdü.

ICE'de brent petrolün varil fiyatı 1,15 dolar düşüşle 75,46 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 1,09 dolar düşüşle 70,69 dolar seviyesinden işlem görüyor.

milliyetin haberine göre: Analistler brent petrol için bugün destek seviyesi olarak 75,33 ve 74,86 doları işaret ediyor. Buranın kırılması halinde 72.91 dolara kadar bir gerileme olabileceği belirtiliyor. Direnç ise 76,82 dolar seviyesinde.

Çin’den yeni faiz indirimi ve Fed’den gelecek açıklamalar öncesinde petrol düşüş yaşadı!

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Piyasaların Çin'den daha fazla faiz indirimi beklemesi; ABD para politikasının, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta vereceği ifade öncesinde odak noktası olmaya devam etmesi ile petrol fiyatları Pazartesi günü Asya ticaretinde düştü.

Ham petrol piyasaları; Çin'deki güçlü rafineri talebi işaretlerinin, Fed'den gelen şahin sinyalleri ve dünyanın dört bir yanından gelen zayıf ekonomik göstergeleri dengelemeye yardımcı olmasıyla, geçen hafta güçlü kazançlar kaydettikten sonra bir miktar kâr satışı gördü.

Brent %1,5 düşüşle 75,48 dolara gerilerken WTI, %1,4 düşüşle 70,94 dolara indi. Her iki kontrat da geçen hafta %2'den fazla yükseldi.

Kredi faizi indirimi öncesinde Çin'de büyüme endişeleri

Çin'deki rafineriler, Mayıs ayı boyunca son yılların en yüksek ham petrol miktarını işlerken ülkede yavaşlayan ekonomik toparlanmanın, yakıt tüketimini sınırlı tutabileceği ve toplam ham petrol talebini düşürebileceği endişeleri devam ediyor.

Goldman Sachs; dünyanın en büyük petrol ithalatçısındaki teşvik seviyelerinin, ekonomik toparlanmayı desteklemede yetersiz kalacağını belirterek Çin için yıllık büyüme tahminini düşüren son büyük yatırım bankası oldu.

Bu indirim, ülkenin Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin bir dizi zayıf ekonomik göstergesinin ardından geldi ve COVID-19 önlemleri kaldırılmasına rağmen yavaşlayan bir toparlanmaya işaret etti.

Pekin, ekonomik büyümeyi desteklemekte zorlanırken Çin'in geçen hafta kısa ve orta vadeli faiz oranlarını düşürmesinin ardından Salı günü de kredi ana faiz oranında önemli bir indirime gitmesi bekleniyor. Faiz indirimleri, petrol fiyatlarına bir miktar destek sağlamıştı.

Ancak petrol piyasaları, dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki gerilimin potansiyel olarak azaltılması konusunda ABD'li ve Çinli üst düzey yetkililer arasındaki görüşmelerde çok az ilerleme kaydedilmesiyle de hayal kırıklığına uğradı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hafta sonu Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile bir araya gelerek beş yıl aradan sonra üst düzey ABD-Çinli yetkililerin ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Ancak her iki taraf da Tayvan konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle yıpranan ilişkilerin onarılmasında çok az ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Powell'ın yapacağı sunum ile Fed odak noktası olmaya devam ediyor

Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü Kongre’de sunum yapacak ve piyasalar, ABD para politikasına ilişkin daha fazla ipucu arayacak.

Fed, geçen hafta faiz oranlarını sabit tuttu ancak enflasyona karşı hareket etmeye devam ederken bu yıl iki potansiyel faiz artışı daha öngördü. Bu hamle, yüksek ABD faiz oranlarından dolayı ekonomiye ve talebe yönelik olumsuzlukların artacağı beklentisiyle petrol piyasalarını sarstı.

Bu hafta bir dizi Fed yetkilisi de para politikası hakkında daha fazla ipucu verecek konuşmalar yapacak.