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Dünya Fransa'ya karşı silahlı mücadeleye dönüyorlar!
Dünya

Fransa'ya karşı silahlı mücadeleye dönüyorlar!

Fransa'ya bağlı Korsika adasındaki ayrılıkçı grup Korsika Ulusal Özgürlük Cephesi (FLNC), Fransa'ya karşı yeniden silahlı bağımsızlık mücadelesine döneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 00:45:00 -
Fransa'ya karşı silahlı mücadeleye dönüyorlar!

Fransa'ya bağlı Korsika adasındaki ayrılıkçı grup Korsika Ulusal Özgürlük Cephesi (FLNC) hükümetin aldığı kararlara isyan ederek açıklama yaptı. FLNC, Fransa devletinin kibirli politikalarını sürdürmesi halinde yeniden silahlı bağımsızlık mücadelesine döneceğini açıkladı.

Le Monde gazetesinin haberine göre, FLNC'nin silahları 2014'te bırakan Union des Combatants kolu ile 2016'da silah bırakan Ekim 22 kolu tarafından Corse Matin gazetesine gönderilen ortak basın açıklaması ve videoda, nihai açıklama için 2021 bölgesel seçimlerinin bitmesinin beklendiği ifade edildi.

Örgütün kuruluş amaçlarına ulaşılana kadar mücadelenin bırakılmayacağı vurgulanan açıklamada, "Kibir politikası devam ederse Fransa devletine karşı geçmiştekinden daha kararlı şekilde savaşı yeniden başlatacağız." ifadesine yer verildi.

FLNC, Korsika Yürütme Konseyi Başkanı Gilles Simeoni'nin de adada hegemonya kurduğunu savundu.

FLNC, 2014 yılına kadar Korsika halkının ulusal haklarının tanınması ve bağımsızlık talebiyle silahlı mücadele yürütmüştü.

 

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