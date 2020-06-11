Fransa'ya İsrail şoku! Bunu beklemiyorlardı

Geçtiğimiz günlerde Fransa'da BDS isimli bir sivil toplum kuruluşu, İsrail'in hukuksuz olarak uyguladığı ilhak girişimlerini protesto etmek ve konuya karşı duyarlılık oluşturabilmek adına bir markette protesto düzenlemişti.

Grup üyeleri eylemde, markette bulunan İsrail menşeli ürünler için boykot çağrısı yaparken, Fransız mahkemeleri grubun bu hareketi karşısında hukuki yaptırım uygulayarak ceza vermişti.

Fransa'yı yakından takip ederek, bölgedeki gündemi haberleştiren Gazeteci Ömer Aydın'ın haberine göre BDS, Fransız yargısının kararını AİHM'ye taşıma kararı aldı. Burada sonuç kısa süre içerisinde çıktı ve AİHM çok önemli bir karar açıkladı.

İsrail mallarını protesto eden BDS üyelerini mahkum eden Fransa, AİHM'de, AİHS 7 ve 10. maddeleri gerekçesiyle haksız bulundu. Mahkeme gerekçeli kararında Perinçek davasına da atıfta bulundu

AİHM, Fransız mahkemesinin verdiği kararın temelsiz olduğunu da belirterek, BDS'ye yönelik açılan davanın düşünce özgürlüğü ile protesto hakkını engellemeyle temellendirdi.

Fransa tarafından davacı 11 kişinin her birine 380 euro maddi, 7 bin manevi tazminat ve 20 bin euro mahkeme masrafının ödenmesine hükmetti.