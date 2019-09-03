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Fransa’ya hücum!

Yaz transfer sezonu dün itibariyle sona ererken, Süper Lig ve TFF 1.

03 Eylül 2019 Salı 10:43
Fransa’ya hücum!

Yaz transfer sezonu dün itibariyle sona ererken, Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinin bu yılki hedefi Fransa oldu. Fransa’da top koşturan tam 21 futbolcu, bu sezon Türkiye’de forma giyecek. Geçtiğimiz sezon liglerimizde oynayan 8 futbolcu ise, bu sezon kariyerine Fransa’da devam edecek.


Yaz transfer sezonu dün gece tamamlanırken, Süper Lig ve TFF 1. Lig’de mücadele eden takımlar yeni sezon öncesinde kadrolarına son şeklini de vermiş oldu. Transfer döneminin en dikkat çekici noktası ise, takımlarımızın Fransa’da forma giyen futbolcuları mercek altına alması oldu. Geçtiğimiz yıl Fransa liglerinde forma giyen tam 21 futbolcu Türkiye’ye transfer olurken, Türkiye’de oynayan 8 isim ise Fransa’ya gitti.



En çok transfer Gençlerbirliği’nden


Fransa pazarından en çok transferi yapan kulüp Gençlerbirliği oldu. Süper Lig’e bu sezon yükselen ve kadro seviyesini yükseltmek için hareketli bir transfer dönemi geçiren Ankara temsilcisi, Fransa trendine ayak uydurdu ve kadro takviyelerini bu ülkeden yaptı. Kırmızı-siyahlılar Rennes’ten Diallo, Saint Etienne’den Polomat ve Montpellier’den Sio’yu kadrosuna katarak, Fransa Ligi’nde forma giyen 3 ismi transfer etti. Süper Lig’de mücadele eden 18 takımdan 12’si, yaz transfer döneminde kadrosuna Fransa Ligi’nden takviye yaptı.



Falcao ses getirdi


Galatasaray’ın Monaco’dan transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao transferi, Avrupa’da da ses getirdi. Fransa’dan İngiltere’ye kadar birçok medya kuruluşu, yıldız futbolcunun transferini ve havalimanında 10 bin taraftarın önünde yaptığı yumruk şovu sayfalarına taşıdı. Şampiyonlar Ligi resmi hesabı da Galatasaray’ın bu transferini paylaştı. Falcao, sarı-kırmızılı ekiple 3 yıllık sözleşmeye imza attı.



Gustavo ve Adil Rami takviyesi


Transferin hareketli ekiplerinden Fenerbahçe, bu sezon birçok önemli ismi kadrosuna katarken, görüşmelerini sessiz sedasız şekilde halletti. Sarı-lacivertliler son bombaları ise Fransa’dan patlattı. Marsilya ile sözleşmesi sona eren Adil Rami’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, bu futbolcunun transferinin ardından yine Marsilya forması giyen Luiz Gustavo’yu transfer etti. Fenerbahçe bu sezon 2 çok önemli ismi Fransa Ligi’nden kadrosuna kattı.



8 isim Fransa Ligi’ne gitti


Süper Lig ve TFF 1. Lig’de mücadele eden takımlarda forma giyen 8 futbolcu bu sezon Fransa’da top koşturacak. Transfer olan isimlerden en dikkat çekici olanı ise Trabzonspor’dan 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille’e giden Yusuf Yazıcı oldu. Bursaspor forması giyen Ertuğrul Ersoy ve Umut Meraş, Fransa’da da ayrılmadı. İki futbolcu da Fransa’nın Le Havre takımıyla anlaştı ve önümüzdeki sezon birlikte top koşturacak.


Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinin bu sezon başında Fransa’dan aldığı ve Fransa’ya gönderdiği futbolcuların listesi şu şekilde:



GELENLER:


Galatasaray: Jimmy Durmaz (Touluse), Falcao (Monaco)


Fenerbahçe: Adil Rami (Marsilya son kulüp), Luiz Gustavo (Marsilya)


Beşiktaş: Pedro Rebocho (Guingamp)


Trabzonspor: Yusuf Sarı (Marsilya), Edgar Le (Lille)


Başakşehir: Enzo Crivelli (Caen)


Malatyaspor: Özer Özdemir (Le Havre)


Alanyaspor: Yacine Bammou (Caen)


Kayserispor: Aksel Aktaş (Stade Reims B)


Çaykur Rizespor: Ismael Diomande (Caen)


Sivasspor: Mamadou Samassa (Troyes)


Gençlerbirliği: Diallo (Rennes), Pierre-Yves Polomat (Saint-Etienne), Giovanni Sio (Montpellier)


Gazişehir Gaziantep: Souleymane Diarra (Lens), Papy Djilobodji (Guingamp)


Hatayspor: Rayane Aabid (AS Beziers)


Ümraniyespor: Nouri (Ajaccio), Gimbert (Ajaccio)



GİDENLER:


Beşiktaş: Nicolas Isimat-Mirin (Touluse)


Trabzonspor: Yusuf Yazıcı (Lille)


Başakşehir: Aurelien Chedjou (SC Amiens)


Göztepe: Axel Ngando (Auxerre)


Bursaspor: Ertuğrul Ersoy (Le Havre), Umut Meraş (Le Havre)


Osmanlıspor: Sloan Privat (Sochaux)


Giresunspor: William Sery (US Fleury Foot)

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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