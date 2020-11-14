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Dünya Fransa'nın verdiği nişanı iade etti! Müslüman siyasetçiden tokat gibi sözler
Dünya

Fransa'nın verdiği nişanı iade etti! Müslüman siyasetçiden tokat gibi sözler

Senegal'in eski Kültür Bakanı Amadou Tidiane Wone, Fransa'nın verdiği Legion d'Honneur nişanını iade ettiğini açıkladı. Tidiane Wone, İslam'a savaş açan Fransa yönetimine de tokat gibi cevaplar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 06:59:00 -
Fransa'nın verdiği nişanı iade etti! Müslüman siyasetçiden tokat gibi sözler

Yerel basında çıkan haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir mektup yazan eski Senegal Kültür Bakanı Amadou Tidiane Wone, başı kesilerek öldürülen ve ardından gıyabında Legion d'Honneur nişanı verilen Samuel Paty ile aynı nişanı taşımak istemediğini kaydetti.

Aynı zamanda Senegal'in eski Ottowa Büyükelçisi de olan Wone, mektubunda, Hazreti Muhammed'in karikatürlerini yayımlayan Charlie Hebdo'nun kışkırtmayı ve çirkinliği adeta bir geçim kaynağı haline getirdiğinin altını çizerek derginin ne zaman ekonomik sıkıntıya girse aynı yöntemi denediğini belirtti.

Derginin Ocak 2015'te ciddi bir ekonomik krizle karşılaştığını kaydeden Wone, "Kendinizden bahsettirmenin en iyi yolu ünlü birine saldırmaktır. Peki İslam Peygamberi'nden daha ünlü biri var mıdır?" sorusunu yöneltti.

Wone şunları kaydetti:

"Görünüşe göre Charlie Hebdo, Hazreti Muhammed'in lideri olduğu ve kendisini örnek alan 2 milyar Müslüman'ın vereceği tepkiyi ve bunun sonuçlarını hesaba katamadı. Bu istisnai 'insan', 14 yüzyıldır, bambaşka sosyal koşullardaki çok ırklı bir insan topluluğunun lideri. Onun mesajını ilettiği Kur'an-ı Kerim de tüm zamanların en yüksek tirajlı kitabı."

Wone, böyle bir çirkin bir saldırıda, Fransa liderinden, İslam dünyasıyla çatışmanın jeopolitik risklerini de hesaba katan itidalli bir tutumun beklendiğini belirtti.

"Ancak tam tersi oldu. Müslümanlara hakaret eden bu karikatürleri yeniden yayınlayarak bu suçu siz (Macron) üstlendiniz. Bu çirkin insanlardan kahraman yaratmaya çalıştınız." ifadelerini kullanan Wone, bir devlet adamının halkının tüm unsurlarına eşit mesafede olması gerektiğine işaret etti.

Wone, Fransa'da İslam'ın giderek yükseldiğine de dikkati çekerek Fransa'daki Müslüman toplumun varlığının artık inkar edilemez boyutta olduğunu vurguladı.

Senegalli siyasetçi, mektubunda, Paty'i öldüren kişinin neden sağ ele geçirilmediğini de sorguladı.

Wone, "Her terör saldırısının Müslümanlara mal edilmeye çalışılmasının giderek sistematik hal alması bir yana Samuel Paty'yi öldüren kişinin, neden soruşturma için sağ ele geçirilmek yerine öldürüldüğünü sormanın zamanı geldi. Nihayetinde Fransız özel harekat polisleri karşısında elinde bıçak olan bir gençti." değerlendirmesinde bulundu.

Wone, mektubunda "Bugün, Samuel Paty ile aynı nişanı paylaşmaktan onur duymuyorum. Benim için Hazreti Muhammed'in onurunu savunmak, geçici bir farklılığın yüzeyselliğinden önce gelir. Daha önce de defalarca tekrar ettiğim gibi Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir." ifadelerini kullandı.

Kardeşlik ve özgürlük sembolü olarak düşündüğü nişanı uzun süredir ceketinin yakasında onurla taşıdığını belirten Wone, bugün Müslüman bir Siyahi Afrikalı olarak artık bu nişandan vazgeçtiğini kaydetti.

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