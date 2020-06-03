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Aktüel

Fransa’nın Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu

Fransa’da 30 yaşındaki Türk anne ile 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğuyla evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:07:42 -
Fransa’nın Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu

Fransa’da 30 yaşındaki Türk anne ile 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğuyla evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.


Fransa’nın Montpellier yakınındaki Juvignac’da yaşayan 30 yaşındaki Türk anne ile 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğuyla 2 Haziran Salı akşamı evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. Akşam işten dönen eşi ve iki çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaşan babanın sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Montpellier savcılığı olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.


Montpellier Cumhuriyet Savcısı Fabrice Bélargent, olay yerinde inceleme yaptı.

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