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Gündem

Fransa'nın tehdidine Türkiye'den sert cevap

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikalarından ve güçlenmesinden rahatsız olan Fransa, Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya sert bir cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 23:43:00 -
Fransa'nın tehdidine Türkiye'den sert cevap

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa, Doğu Akdeniz'de attığı her yanlış adımla, tarafsızlığını ve istikrara katkıda bulunma şansını kaybetmektedir. Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir. Türkiye'yi yaptırımla tehdit etmek kimsenin haddine değildir" denildi.

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