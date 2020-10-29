  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fransa’nın skandalı sonrası harekete geçildi! Pierre Loti için yeni isim teklifi
Gündem

Fransa’nın skandalı sonrası harekete geçildi! Pierre Loti için yeni isim teklifi

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, İslam’a ve Hz. Muhammed’e yapılan saldırılar sonrası İstanbul Eyüp’te bulunan Fransız Pierre Loti tepesinin adının değiştirilmesi talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:53:00 - 2020-10-29 15:58:45
Fransa’nın skandalı sonrası harekete geçildi! Pierre Loti için yeni isim teklifi

Fransa’nın İslam’a ve Müslümanlara hakaretleri tüm dünyada ses getirdi. Birçok İslam ülkesi Fransız ürünlerini boykot etti. Yapılan bu  boykotlara bir yenisi de AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’den geldi. Kiler, Piyer Loti tepesinin adının değiştirilmesi için başvuru yapacağını söyledi. Tepenin adının “İdris-i Bitlis” olduğunu savunan Kiler, “Fransız Piyer Loti kanımıza dokunuyor” dedi.

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Haliç’te manzarasıyla ilgi odağı olan Pierre Loti’nin adının değiştirilmesini istedi.

Vahit Kiler, “Bitlisli olarak, bu ismin değiştirilerek Piyer Loti haline getirilmesi kanımıza dokunuyor. Belgeleri hazırlayarak, belediyeye gerekli başvuruyu yapacağız” dedi.

Akşam gazetesine konuşan Kiler, şunları söyledi:

“Eyüp'teki o meşhur köşkün adı 1934'e kadar İdris-i Bitlisi Köşkü olarak biliniyormuş. Tepenin adı da kayıtlarda 'İdris-i Tepesi' diye geçiyor. Ne var ki, 1934 yılında, Fransız yazarı Pierre Loti'nin ismi verilmiş. Biz bunu öğrendiğimiz zaman Bitlisliler olarak kanımıza dokundu, ağrımıza gitti.

İdris-i Bitlisi, Bitlis'in önde gelen isimlerinden biri. Ancak sadece Bitlis için değil, Türk tarihi açısından da önemli bir kişilik. Akkoyunlu sarayında hükümdar çocuklarına lalalık yapan, bundan dolayı 'Kutlu Müderris' olarak övülen bir isim. Hem 2. Bayezid hem de Yavuz Sultan Selim döneminde yaptıklarıyla büyük övgü almış. Osmanlı siyasetinde aktif bir rol üstlenmiş. Çaldıran'da savaşıp, Doğu ve Güneydoğu vilayetlerinin Osmanlı'ya katılmasında gösterdiği başarısıyla merkezi Diyarbakır olan Arap Kazaskerliği rütbesiyle ödüllendirilmiş. Yavuz'la birlikte Ridaniye ve Mercidabık Savaşlarına katılmış. Mısır'ın fethinden sonra bu ülkenin yönetimi konusunda Yavuz Sultan Selim'e yardımcı olan biri. Ayrıca aralarında Risale-i Hazaniyye'nin de olduğu 28 eseri olan tarihi bir kişilik. Ülkeye bu kadar yararları dokunmuş birinin ismi o tepeden neden çıkarılıp, bir Fransız olan Piyer Loti'nin adı verilir?

Piyer Loti de Fransız roman yazarı olarak Türkiye sevgisiyle bilinen bir yazar. En azından bize öyle anlatılıyor. Ama, büyük hizmetleri geçmiş İdris-i Bitlisi'nin adının çıkarılarak, o tepeye Piyer Loti'nin adının konulmasını garipsedik. İdris-i Bitlisi, Müştak Baba gibi, Saidi Nursi Bediüzzaman gibi bizim için çok değerli bir insan. Tekrar o tepeye ve köşke isminin geri verilmesi için çalışma yapacağız.

Gerekli belgeleri topluyoruz. O tepenin ve köşkün isminin daha önce İdris-i Bitlisi olduğunu gösteren belgelerle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve yetkililerle görüşeceğiz. Belediye Meclisi kararıyla mı, yoksa bir kişinin kararıyla mı değişmiş onu inceledikten sonra gerekli başvurumuzu yapacağız. İdris-i Bitlisi'nin hem çeşmesi hem de köşkü o bölgede bulunuyor. Eşiyle birlikte kabristanları da orada.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf Kerem

Piere Loti fransız olduğu için değil,Türk aşığı olduğu için kıymetlidir.Böyle küçük işler peşinde koşup fransızlaşmaya gerek yok.İdris-i Bitlisi nin adı da başka bir yere verilebilir.
  • Yanıtla
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...
Dünya

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye yaptırımları 'kesin olarak düşündükl..
Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı
Siyaset

Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı

Kendi partisinin seçimlerde alacağı oyu dahi açıklayamayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin oyunun 34'lere düştüğ..
KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay