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Yerel Fransa'nın kırmızı bültenle arıyordu! Türkiye'de yakalandı
Yerel

Fransa'nın kırmızı bültenle arıyordu! Türkiye'de yakalandı

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu Soumaya Raissi adlı terörist, sahte kimlikle Adana'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:08:00 -
Fransa'nın kırmızı bültenle arıyordu! Türkiye'de yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'nin (30) kente geldiğini belirledi.

Ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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