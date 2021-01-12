Fransa'nın hava saldırısıyla ilgili soruşturma isteniyor

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Mali İnsan Hakları Derneği (AMDH) tarafından yapılan ortak açıklamada, hava saldırısının hedefi olan Bounti köyünde "gerçekte neler yaşandığının gün yüzüne çıkması için" tarafsız, adil ve derinlemesine bir soruşturmanın açılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bölge sakinlerinin sivillerin hedef alındığını söylediğini ancak Fransa'nın ise sadece teröristlerin vurulduğunu açıkladığı hatırlatıldı.

Bu karışıklığın ortadan kaldırılması için Fransa ve Mali'ye, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) İnsan Hakları Ofisi bünyesinde bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulması önerisinde bulunuldu.

Mali'nin Mopti bölgesinde yer alan ve ağırlıklı Fulanilerin yaşadığı Bounti köyü, 3 Ocak'ta hava saldırısına uğramış ve yerel halk saldırıda sivillerin öldüğünü söylemişti.

Fransa'dan daha sonra yapılan açıklamada ise köye Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin hava saldırısı düzenlediği ve sadece teröristlerin vurulduğu belirtilmişti.

Mali ordusu da Fransa'nın ifadelerini destekleyerek sivil kayıp olmadığını doğrulamıştı.

Mali Fulani Kültür Dostları Derneği (Tabital Pulaaku) ise saldırıda 19 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmiş aralarında terörist bulunmadığını vurgulamıştı.