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Gündem Fransa'nın gönderdiği uçak gemisiyle ilgili bomba açıklama: Hayat şansı vermiyorum
Gündem

Fransa'nın gönderdiği uçak gemisiyle ilgili bomba açıklama: Hayat şansı vermiyorum

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Fransa'nın Doğu Akdeniz'e gönderdiği Charles De Gaulle uçak gemisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gürdeniz, bu geminin bölgeye gönderilmesini Türk halkının büyütmemesi gerektiğini belirterek "Bu gemi gelecek de Türkiye'ye askeri bir harekat yapacak. Hayat şansı vermiyorum. Bu kadar net söylüyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 12:46:00 - 2020-09-05 12:47:44

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim sürerken Fransa'dan şaşırtmayan bir adım geldi. Kaybettiği sömürgecilik ruhunu tekrar ortaya koymak için son dönemde Lübnan ve Yunanistan gibi bölgelerde söz sahibi olmaya çalışan Fransa ordusunun donanmadaki 'en güçlü silahı' olarak bilinen Charles De Gaulle uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığını duyurdu. Fransa'nın skandal girişimi sonrası Türkiye'den peş peşe hamleler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Haklarımızdan geri adım atmayacağız' mesajları sonrası Türkiye yeni Navtex'ler ilan etti ve yarından itibaren Doğu Akdeniz'de KKTC ile ortak tatbikat yapılacağını açıkladı.

Fransa ve Türkiye, Yunanistan'ın ötesinde karşı karşıya gelebilir mi?

Fransa'nın Doğu Akdeniz'e uçak gemisini göndermesi CNN Türk'te programa katılan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'e soruldu. Gürdeniz, Hakan Çelik'in "Bu geminin bu bölgeye yaklaşması ne anlama geliyor? Fransa, Türkiye ve Yunanistan arasında bir kaza, çatışma yaşandığında doğrudan gemisini Türk Silahlı Kuvvetleri'ni önlemeye veya saldırmaya mı yönlendirecek? Fransa ve Türkiye, Yunanistan'ın ötesinde karşı karşıya gelebilir mi? Böyle bir risk var mı?" sorularına dikkat çeken cevaplar verdi.

"Hayat şansı vermiyorum"

Fransa'nın bu gemiyi yollamasının anca gariban Yunan halkına ve Miçöotakis'e mesaj olabileceğini söyleyen Gürdeniz "Şimdi hayal edebiliyor musunuz? 85 milyonluk alan hakimiyeti bizde olan koskoca Türkiye Cumhuriyeti, 300 küsür savaş uçağı var. Dünya okyanuslarının yüzde 1.7'si kadar küçücük bir Akdeniz'den bahsediyoruz. Onun da yüzde yarımı kadar Doğu Akdeniz'den bahsediyoruz. Bu gemi gelecek de Türkiye'ye askeri bir harekat yapacak. Hayat şansı vermiyorum. Bu kadar net söylüyorum. Türk halkı bunu sakın büyütmesin. Teknik ve askeri strateji açısından hiçbir önemi yok. 40 tane uçağı var. İsterse Marmaris'te liman ziyareti yapsın. O yüzden ciddiye almıyorum" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

refik zengin

Bu uçak gemisi bize karşı kullanılırsa komandolarımız tarafından gemi ele geçirilerek deniz kuvvetlerimize kazandırılmalıdır.Bu ganimet sayılır.
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deniz

TÜM AMİRAL DOĞRU SÖYLÜYOR BİZİM ELİMİZ ARMUT MU TOPLAYACAK BİZ ÇANAKKALEDE OSMANLI BİTMİŞ DEDİKLERİ HALDE GEMİLERİNİ ÇANAKKALEYE GÖMDÜK ESKİ TÜRKİYE YOK HASTA ADAM YOK KÜRESEL BİR GÜÇ VAR FRANSA GİTSİN SARI YELEKLERLE UĞRAŞSIN VE ŞUNU AÇIK SÖYLÜYORUZ AFRİKADA ORTADOĞUDA FRANSAYA HAREKET ALANI VERMEYECEĞİZ SİKTİR FRANSIZ BOKLARI BOK OĞLU BOKLAR
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