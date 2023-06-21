  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa’nın başkenti Paris’te doğal gaz patlaması
Dünya

Fransa’nın başkenti Paris’te doğal gaz patlaması

Yeniakit Publisher
2023-06-21 19:24:00 -
Fransa’nın başkenti Paris’te doğal gaz patlaması

Fransa’nın başkenti Paris’te doğal gaz patlaması meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralı olup olmadığı konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Fransa’nın başkenti Paris’in 5’inci Bölgesi’nde yerel saatle 17.00 sıralarında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından bazı binalarda büyük hasar aldı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, 5’inci bölgedeki Jardin Du Luxembourg ve Sorbonne Üniversitesi yakınlarındaki Rue Saint-Jacques’ta yangın çıktığını aktardı.

Bölgenin Belediye Başkan Yardımcısı douard Civel ise, Paris’in 5’inci bölgesinde bir binada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığını açıkladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis, halka bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulundu. Askeri hastane Val-de-Grâce, patlamanın yaşandığı bölgede yer alırken, patlamada can kaybı veya yaralı olup olmadığı konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Seçim sonrası ilk anket
Seçim sonrası ilk anket

Gündem

Seçim sonrası ilk anket
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buraya giren bir daha çıkamıyor: Girişler yasaklandı
Buraya giren bir daha çıkamıyor: Girişler yasaklandı

Yaşam

Buraya giren bir daha çıkamıyor: Girişler yasaklandı

Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a: Hadi şimdi de şehir şehir dolaşın!
Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a: Hadi şimdi de şehir şehir dolaşın!

Siyaset

Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a: Hadi şimdi de şehir şehir dolaşın!

Erbakan bombayı patlattı! İşte yerel seçimlerdeki hedef
Erbakan bombayı patlattı! İşte yerel seçimlerdeki hedef

Gündem

Erbakan bombayı patlattı! İşte yerel seçimlerdeki hedef

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23