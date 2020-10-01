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Gündem Fransa'nın Anglo-Sakson Adalar meselesindeki tutumunu hatırlattı: Konu Türkiye olunca tavır neden değişiyor?
Gündem

Fransa'nın Anglo-Sakson Adalar meselesindeki tutumunu hatırlattı: Konu Türkiye olunca tavır neden değişiyor?

Fransa'nın Doğu Akdeniz meselesindeki provokatif tutumuna tepki gösteren Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, "Fransa'nın Anglo-Sakson Adalar meselesinde takındığı tavrı, mücadelesini hatırlayın. Biz de buna benzer tutum sergilediğimizde tavır niye değişiyor" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:05:00 -
Fransa'nın Anglo-Sakson Adalar meselesindeki tutumunu hatırlattı: Konu Türkiye olunca tavır neden değişiyor?

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransız Diplomasi Muhabirleri Derneği üyesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını koruduğunu belirten Musa, çatışma sebebi olan meselelerde Türkiye'nin öncelikli olarak diyalog ve çözüme yönelik çaba sarf ettiğini söyledi.

"Avrupa sığınmacı krizini tek başına çözebilir miydi?"

Türkiye'nin Avrupa'yı da yakından ilgilendiren güvenlik, sığınmacılar, bölgesel çatışmalar ve uluslararası meselelerde karşılıklı ve tamamlayıcı çıkar esasına dayalı ilişkiler yürüttüğünü aktaran Musa, "Türkiye olmasaydı Avrupa sığınmacı krizini tek başına çözebilir miydi? Suriye'den gelen 3,7 milyon sığınmacının Avrupa'da olduğunu hesap edin. O zaman ne olacağını düşündünüz mü?" diye konuştu.

Musa, Türkiye'nin sığınmacı meselesini şantaj malzemesi yaptığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bunun 10 yıla yakındır Türkiye'nin Avrupalı partnerlerine üzerindeki bu yükü artık daha fazla taşıyamayacağını ifade etmesi şeklinde okunması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de sorun çıkartan tarafın Yunanistan olduğunu aktaran Musa, Atina yönetiminin uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Meis Adası'nı silahlandırdığını hatırlattı.

Sömürgeci Fransa'nın tutumuna tepki gösteren Musa, "Fransa'nın Anglo-Sakson Adalar meselesinde takındığı tavrı, mücadelesini hatırlayın. Biz de buna benzer tutum sergilediğimizde tavır niye değişiyor." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulama ihtimali hakkında konuşan Musa, Türkiye'nin uluslararası arenada haklılığını ortaya koyduğunu ve bu nedenle AB ülkelerinden bir yaptırım beklemediklerini açıkladı.

Libya meselesi hakkında konuşan Musa, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetin çağrısına cevap verdiğini söyledi. Türkiye'nin Libya'da tarihi bir sorumluluk aldığını aktaran Musa, bölgede büyük bir kaos yaşanmasının önüne geçildiğini ifade etti.

Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara da değinen Musa, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu dile getirdi.

Saldıran tarafın Ermenistan olduğunu ve çatışmaların Azerbaycan topraklarında yaşandığını aktaran Musa, Türkiye'nin her alanda Azerbaycan'ı desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

 

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