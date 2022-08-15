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Dünya Fransa'nın 9 yıllık işgali sona erdi! Tamamen terk ettiler
Dünya

Fransa'nın 9 yıllık işgali sona erdi! Tamamen terk ettiler

Sömürgeci geçmişe sahip Fransa, Barkhane Operasyonu kapsamında Mali'de bulunan askeri güçlerinden son birimin de ülkeyi terk ettiğini ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 22:17:00 -
Fransa'nın 9 yıllık işgali sona erdi! Tamamen terk ettiler

Fransa Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mali topraklarındaki son Barkhane Gücü askeri biriminin ülkeden çıktığı belirtildi.

Gao'daki Operasyonel Çöl Plaftormu'nda görev yapan birimin, platformu Mali askeri güçlerine teslim ettiği ve öğlen saatlerinde Nijer'e geçtiği kaydedilen açıklamada, Barkhane güçlerinin Fransa Cumhurbaşkanının 17 Şubat'ta kararıyla uyum içerisinde 6 aydan kısa sürede, 9 yıldır bulundukları Mali dışında yeniden organize edildiği aktarıldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada da bu sabah itibarıyla Barkhane Operasyonu'nda yer alan son Fransız askerinin Mali’yi terk ettiği, bununla birlikte Fransa'nın Sahel, Gine Körfezi ve Çad Gölü bölgesinde teröre karşı mücadele ve istikrar hedefine bağlı kalacağı ifade edildi.

Mali topraklarında 59 Fransız askerinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Mali’den geri çekilmenin Fransa'nın rehin alınan Fransız gazeteci Olivier Dubois'nın serbest bırakılmasına yönelik çabalarını azaltmayacağı kaydedildi.

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