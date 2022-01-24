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Dünya Fransa'dan vatandaşlarına Ukrayna uyarısı
Dünya

Fransa'dan vatandaşlarına Ukrayna uyarısı

Fransa, vatandaşlarına Ukrayna'ya gerekli olmayan seyahatlerini ertelemeleri uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 19:07:00 -
Fransa'dan vatandaşlarına Ukrayna uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus birliklerin, Ukrayna sınırlarında yoğunlaşmasıyla yaşanan gerginlik" nedeniyle daha fazla dikkatli olunması gerektiği, Ukrayna'nın kuzey ve doğusundaki sınır bölgelere seyahat edilmemesi önerildiği belirtildi.

Açıklamada, Fransız vatandaşlarına mümkün olduğu kadar Ukrayna'ya zorunlu veya acil olmayan seyahatlerin ertelenmesi tavsiye edildiği aktarıldı.

Fransa'nın Kiev Büyükelçiliğindeki personeli ve ailelerine Ukrayna'dan ayrılıp ayrılmamaları isteğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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