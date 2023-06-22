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Dünya Fransa’dan Ukrayna’ya NATO desteği
Dünya

Fransa’dan Ukrayna’ya NATO desteği

Yeniakit Publisher
2023-06-22 02:36:00 -
Fransa’dan Ukrayna’ya NATO desteği

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, egemen devletlerin kendi müttefiklerini özgürce seçme hakkı olduğunu, bundan dolayı Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından yana olduklarını ifade etti.

Colonna, Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen gayriresmi nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın girişinde konuştu.

Toplantının ana konusunun, Ukrayna-Rusya Savaşı olacağını anlatan Colonna, İttifaka bağlı ülkelerin Ukrayna konusunda tutarlı ve sorumlu davranmaları gerektiğini vurguladı.

Bakan Colonna, ülkelerin Ukrayna’ya sağlayacakları güvenlik taahhütlerini öncelemeleri gerektiğine işaret ederek, “Tüm egemen devletlerin müttefiklerini özgürce seçme hakkına sahip olduğu şeklindeki basit bir uluslararası hukuk ilkesini hatırlatmalıyım. Biz, bu ilkeye saygı göstermeye kararlıyız” ifadesini kullandı.

İsveç’in NATO’ya üyeliğini de toplantıda konuşacaklarını aktaran Colonna, Finlandiya örneğinde olduğu gibi İsveç’in de gözlemci olmakla kalmayıp İttifaka katılmasının Avrupa’nın güvenliğini tahkim edeceğini belirtti.

Catherine Colonna, Kosova’nın kuzeyindeki gerilimin de toplantının gündeminde olduğunu dile getirerek, yaşananlardan Kosova ve Sırp tarafının sorumlu olduğunu kaydetti.
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Tarafların, Avrupa Birliği’ne katılma arzuları varsa “sorumlu davranmaları” gerektiğini söyleyen Colonna, taraflara “barışın sağlanması için bir an önce müzakere masasına dönmeleri” çağrısı yaptı.


Kaynak: AA

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