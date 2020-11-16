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Dünya Fransa'dan Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi
Dünya

Fransa'dan Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Türkiye'ye küstah bir şekilde yaptırım tehdidinde bulundu. Beaune, Türkiye'ye sektör bazında ekonomik yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 20:41:00 -
Fransa'dan Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune'den Türkiye'yi hedef alan küstahça bir açıklama geldi.

Les Echos Gazetesi ve Europe 1 radyosunun ortak yayınına katılan Beaune, "Ekonominin bazı sektörlerinde Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir. Tüm seçenekler görüşülüyor" dedi.

"Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir"

Beaune, son dönemde tartışılan seçeneklerden biri olan Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nden lağvedilmesinin ise etkili olmayacağını düşündüğünü kaydetti.

"Fransa Türkiye'ye karşı yalnız değil"

Fransız bakan, Fransa'nın Türkiye karşısında yalnız olmadığını savundu. Beaune, "Bugün hiçbir Avrupa ülkesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rejimiyle ilgili yanılsamalar görmüyor. Son AB zirvesinde Türkiye'ye bir şans daha verdik, ancak yine sistematik provokasyon ve saldırganlık yolunu seçtiler. Somut kararlar vermek için henüz çok erken. Tüm ortaklarımızın oy hakkı var" diye konuştu.

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Yorumlar

Vatandaş

Soysuz şerefsizler Türkiyenin başarısını hazmedemiyor başta suud un başındaki ermeni uşaklar i
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hasano

Ateş olsanız ne yazar ....
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