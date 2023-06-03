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Ekonomi Fransa'dan Türkiye'ye kötü haber! Düşmeye başladı
Ekonomi

Fransa'dan Türkiye'ye kötü haber! Düşmeye başladı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 16:45:00 -
Fransa'dan Türkiye'ye kötü haber! Düşmeye başladı

Fransa’da acenteler tarafından yapılan seyahat satışlarında düşüş yaşanmaya başladı. Türkiye ve Yunanistan satışları düşerken Mısır için artış yaşandı.

Fransa’da acenteler tarafından yapılan seyahat satışları Mayıs 2023’te yüzde 6 düştü.

Türkiye satışları yüzde 25 düştü

Fransa tatil pazarını inceleyen L’Echo Tourism için Orchestra Barometer’a göre, acenteler tarafından yapılan seyahat satışları Mayıs 2023’te Mayıs 2022’ye kıyasla %6 düştü.

Destinasyonlar içinde en fazla satış İspanya, Yunanistan ve anakara Fransa için gerçekleşti. Özellikle Yunanistan’da % 23 ve Türkiye % 25 düştü. Yüksek artışlar; % 38 ile Mısır ve % 14 ile Fas’da yaşandı. BAE % 27 ve Ürdün % 20 büyüdü.

Uzun mesafe: Mauritius ve Amerika Birleşik Devletleri önde. Covid sonrası toparlanmasını sürdürürken, Tayland 14. sırada yer alıyor.

Turizm Ajansı
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