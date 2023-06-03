Fransa'dan Türkiye'ye kötü haber! Düşmeye başladı

Fransa’da acenteler tarafından yapılan seyahat satışları Mayıs 2023’te yüzde 6 düştü.

Türkiye satışları yüzde 25 düştü

Fransa tatil pazarını inceleyen L’Echo Tourism için Orchestra Barometer’a göre, acenteler tarafından yapılan seyahat satışları Mayıs 2023’te Mayıs 2022’ye kıyasla %6 düştü.

Destinasyonlar içinde en fazla satış İspanya, Yunanistan ve anakara Fransa için gerçekleşti. Özellikle Yunanistan’da % 23 ve Türkiye % 25 düştü. Yüksek artışlar; % 38 ile Mısır ve % 14 ile Fas’da yaşandı. BAE % 27 ve Ürdün % 20 büyüdü.

Uzun mesafe: Mauritius ve Amerika Birleşik Devletleri önde. Covid sonrası toparlanmasını sürdürürken, Tayland 14. sırada yer alıyor.

Turizm Ajansı

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