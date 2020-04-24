Fransa’dan Türkiye’ye getirilen Türk vatandaşı “Var olsun Türkiye’miz”

Fransa’da bulunan 179 Türk vatandaşı Covid-19 tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar’a getirilerek burada Kredi ve Yurt Kurumu’na ait kız öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirilme çalışmaları devam ederken bu kapsamda Fransa’da bulunan 179Türk vatandaşı, yurda dönme talepleri üzerine Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda özel bir uçakla Türkiye’ye getirildi. gece yarısı Zafer Havalimanı’na inen uçakta bulunan ve içlerinde yaşlıların, çocukların ve öğrencilerinde da yer aldığı kafile, 8 otobüsten oluşan konvoyla Afyonkarahisar’a getirildi. Afyonkarahisar’da bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Bacım Sultan Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen vatandaşlar, tüm özel ihtiyaçları ve kişisel bakım ürünlerinin de yer aldığı temel malzemelerin temin edildiği odalara yerleştirildi.

Otobüslerden AFAD ekipleri tarafından valizleriyle birlikte indirilen Türk vatandaşları, burada ön kayıt ve kimlik kontrollerinin ardından 179 kişilik kafile, 14 günlük karantina sürecinin sonunda yapılan memleketlerine gönderilecek.

“Var olsun Türkiye’miz, sağ olsun milletimiz, devletimiz”

Kafilede bulanan Gülseren Derviş, Fransa’ya çocuğunun yanına gittiğini belirterek, “Türk vatandaşı ise iyi ki gelmişiz buralara. Var olsun Türkiye’miz, sağ olsun milletimiz, devletimiz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Fransa’ya gitmiştim, orada kaldım, 45 gündür oradaydım, çocuğumun yanına gittim, orada kaldım. Şimdi Allah razı olsun getirdiler bizi buraya” diye konuştu.