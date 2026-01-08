Fransa'dan Trump'ın Grönland planına sert tepki: "Louisiana'yı alıp sattığımız dönemde değiliz!"

Paris, bugün Weimar Üçgeni ülkeleri Polonya ve Almanya ile Hindistan’ın dışişleri bakanlarını kritik bir toplantıda ağırladı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, küresel güvenlikten toprak bütünlüğüne kadar pek çok konuda Avrupa’nın kararlı duruşunu sergiledi. Barrot, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerindeki planlarını sert bir dille eleştirdi.

AVRUPA’NIN GÜVENLİK MİMARİSİ KITA SINIRLARINI AŞIYOR

Uluslararası siyasetteki kutuplaşmanın artık sona ermesi gerektiğini savunan Barrot, "Kolektif Batı" veya "Küresel Güney" gibi kalıpların yerine, karşılıklı çıkarlara dayalı bir diyaloğun inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Hindistan’ın ilk kez Weimar Üçgeni formatına dahil edildiğini söyleyen Bakan, AB ve Hindistan arasındaki stratejik ortaklığın bu ay düzenlenecek konferansla yeni bir seviyeye taşınacağını müjdeledi. Barrot, Avrupa’nın güvenliğinin artık sadece kıta içindeki aktörlerle değil, dış ortaklarla birlikte sağlandığını vurguladı.

"GRÖNLAND BİR PAZARLIK MALZEMESİ DEĞİLDİR"

Bakan Barrot, Ukrayna ve Venezuela’daki otoriter rejimlerin yarattığı tehditlere değindikten sonra sözü Trump’ın Grönland çıkışına getirdi. Fransa ve Danimarka arasındaki dayanışmanın altını çizen Barrot, "Danimarka Başbakanı’nın da net bir şekilde belirttiği üzere, Grönland satılık değildir. Louisiana’yı alıp sattığımız sömürgecilik dönemleri geride kaldı. Bu tarz gözdağı verme girişimleri artık son bulmalı" dedi. Barrot, Danimarka’nın bu konuda Avrupa’nın tam desteğine sahip olduğunu yineledi.

TRUMP’IN GRÖNLAND’I HEDEF ALAN STRATEJİK PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Grönland’ın konumu itibarıyla ABD ulusal güvenliği için "hayati" olduğunu iddia etmişti. Rusya ve Çin’in bölgedeki faaliyetlerini gerekçe gösteren Trump, adanın kontrolünün Batı’nın çıkarları için elzem olduğunu savunmuştu. Ancak Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland, egemenlik haklarının pazarlık konusu dahi yapılamayacağını belirterek ABD’nin bu taleplerini kesin bir dille geri çevirmişti.