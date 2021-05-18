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Fransa'dan Sudan'a 5 milyar dolarlık jest
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Dünya Fransa'dan Sudan'a 5 milyar dolarlık jest
Dünya

Fransa'dan Sudan'a 5 milyar dolarlık jest

Sudan'ın Fransa'ya olan yaklaşık 5 milyar dolar borcunun silineceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 02:42:00 -
Fransa'dan Sudan'a 5 milyar dolarlık jest

Fansa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sudan'da Demokratik Geçişi Destekleme Konferansı"nın ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ülkenin ekonomik reformları hayata geçirmesinin de önemli olduğunun altını çizen Macron, Sudan'ın demokratik geçişini desteklediklerini ve yaklaşık 5 milyar dolarlık borcunu sileceklerini ifade etti.

Sudan'ın Afrika ve Arap dünyası için örnek olabileceğini dile getiren Macron, bu ülkenin borçlarının ödenmesine yönelik de eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Fransa, daha önce Uluslararası Para Fonuna (IMF) olan borçlarını ödeyebilmesi için Sudan'a 1,5 milyar dolar kredi vereceğini açıklamıştı.

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