Fransa'dan skandal Selahattin Demirtaş kararı!

Fransa’dan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında skandal bir karar aldı. Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı hikaye kitabı Fransa’da ‘Direniş ve Özgürlük’ ödülü aldı.

Fransa’da Demirtaş hakkında skandal bir karara imza atıldı. HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2017 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı Seher’in Fransızca çevirisi, 'Montluc Direniş ve Özgürlük Ödülü’ aldı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre 10 Şubat’ta düzenlenen törende, Demirtaş’ın yanı sıra, bu konuda geniş bir kamuoyu yaratarak 1981’de Fransa’da idam cezasının kaldırılmasını sağlayan avukat ve aktivist M. Robert Badinter ile Suriyeli sinemacı Mme Hala Alabdalla da ödüle değer görüldü. Montluc Direniş ve Özgürlük Ödülü, Lyon’da Nazi işgaline karşı verilen onurlu mücadeleyi anmak amacıyla, her yıl direniş ve özgürlük gibi değerlerin yeniden önem kazanmasına katkıda bulunan edebiyat eserlerine, görsel ve görsel işitsel işlere ve girişimlere veriliyor.

Prix Médicis de aday gösterilmişti

Fransa’nın önemli yayınevlerinden Emmanuelle Collas tarafından L’Aurore adıyla ve Julien Lapeyre de Cabanes çevirisiyle yayımlanan Seher, en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Prix Médicis étranger’ye de aday gösterilmişti.



