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Fransa'dan skandal Selahattin Demirtaş kararı!

Fransa'da, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı hikaye kitabı 'Direniş ve Özgürlük' kitabı, Montluc Direniş ve Özgürlük Ödülü'nü kazandı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:28
Fransa'dan skandal Selahattin Demirtaş kararı!

Fransa’dan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında skandal bir karar aldı. Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı hikaye kitabı Fransa’da ‘Direniş ve Özgürlük’ ödülü aldı.

Fransa’da Demirtaş hakkında skandal bir karara imza atıldı. HDP’nin eski  Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2017 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı Seher’in Fransızca çevirisi, 'Montluc Direniş ve Özgürlük Ödülü’ aldı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre 10 Şubat’ta düzenlenen törende, Demirtaş’ın yanı sıra, bu konuda geniş bir kamuoyu yaratarak 1981’de Fransa’da idam cezasının kaldırılmasını sağlayan avukat ve aktivist M. Robert Badinter ile Suriyeli sinemacı Mme Hala Alabdalla da ödüle değer görüldü. Montluc Direniş ve Özgürlük Ödülü, Lyon’da Nazi işgaline karşı verilen onurlu mücadeleyi anmak amacıyla, her yıl direniş ve özgürlük gibi değerlerin yeniden önem kazanmasına katkıda bulunan edebiyat eserlerine, görsel ve görsel işitsel işlere ve girişimlere veriliyor.

Prix Médicis de aday gösterilmişti

Fransa’nın önemli yayınevlerinden Emmanuelle Collas tarafından L’Aurore adıyla ve Julien Lapeyre de Cabanes çevirisiyle yayımlanan Seher, en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Prix Médicis étranger’ye de aday gösterilmişti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:28
  1. Selahattin Demirtaş

YORUM YAZ

  • EmreEmre31 dk önce
    Bu fransa hep turkiyeye dűşmanliğini göstermiştir bunlara iyi bir ders vermek lazim
  • Hilâl Hilâl 33 dk önce
    Fransakonuya fransızkalmışUnutmuşsundemirtasinkatil teröristpkk nınsiyasi uzantısıolduğunubence kan emenvampir ödülüversinler
  • ÖmerÖmer52 dk önce
    Kısasa kısas
  • Cihan Cihan 1 sa önce
    KÖRLER sağırlar birbirini ağırlar bu gazlar bu itlerin ancak itliklerini artırır.

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