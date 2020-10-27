Fransa'dan skandal cuma hutbesi kararı

Fransa İçişleri Bakanı Geral Darmanin, Müslümanlara hakaretin "Fransa'nın iç meselesi" olduğunu iddia etti. Darmanin "yabancıların" Fransa iç işlerine müdahil olmaması gerektiğini söyleyerek "Türkiye iç işlerimize karışmasın" dedi.

France Inter radyosuna verdiği röportajda Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapan Türkiye ve Pakistan'la ilgili konuşan Darmanin yabancı güçlerin Fransa'daki gelişmelere müdahil olmasının herkesi şoke etmesi gerektiğini belirtti.

Skandal "Cuma Hutbesi" kararı

Fransa gelecek Cuma günü Paris Büyük Camisi'nde "Fransa bizi koruyor" diye bir şiiri hutbelerde okutma kararı aldı.

Ne olmuştu?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız Cumhurbaşkanı Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtilerek, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkesine çağrıldı.

Erdoğan da "Fransız markaları satın almayın; Fransız ürünlerine itibar etmeyin" diyerek boykot çağrısında bulundu.