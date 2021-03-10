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Dünya Fransa'dan PKK'ya hastane
Dünya

Fransa'dan PKK'ya hastane

Fransa'nın Irak Büyükelçisi Bruno Aubert, terör örgütü PKK tarafından kontrol edilen Sincar'da 100 yataklı hastane temeli attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:56:00 -
Fransa'dan PKK'ya hastane

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoru tehlikesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı harekatlarıyla ortadan kaldırıldı.

Mehmetçik'in önünden kaçan PKK'lı teröristler Fırat'ın doğusuna geçerek Sincar bölgesine yerleşti.

İkinci Kandil olarak da adlandırılan Sincar'a, batı ülkelerinin yatırım ve yardımları devam ediyor.

Temeli Fransız büyükelçi attı

ABD'nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle silah ve tıbbi yardımları açıktan yaptığı sevkiyatların yanında, bölgeye yeni bir hastane de inşa ediliyor.

Dün Sincar'da, Fransa'nın Irak Büyükelçisi Bruno Aubert'in de katılımıyla 100 yataklı bir hastanenin temeli atıldı.

"Paris'tekinden farkı olmayacak"

Aubert, burada yaptığı açıklamalarda, hastanenin Paris'tekinden farklı olmayacağını, Sincar için farklı planları olduğunu ve yapacakları yatırımlarla Sincar'ı yapılandıracaklarını söyledi.

Fransız Büyükelçi Aubert, tören sonrasında örnek ameliyat odasını inceledi, hastane kitabesine harç koyarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Yorumlar

Eda

Hastaneyi havaya ucurun, rusya Amerika Israel hastane okul vururken iyi biz neden buna müsade veriyoruz? Eger gercekten bir terrörist hastanesi ise patlatin bombalayin.
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ata 1905

elbet bir gün sonunuz gelecek yaptığınızın bedelini er yada geç misliyle ödeyeceksiniz biz sabırlı insanlarız o sabır bittiği anda işte ozaman görürsünüz ne yapacağımızı bir gece ansızın ....
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