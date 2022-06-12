Fransa'dan o hamleye destek

Türkiye, Rusya’nın işgali nedeniyle Ukrayna’da bloke olan tahılın sevki için güvenli koridor oluşturulmasına yönelik çabalarını sürdürürken Fransa’dan bu yönde bir operasyona katılabileceği mesajı geldi. Elysee Sarayı’ndan bir yetkili, Rusya tarafından uygulanan ablukayı kırma amaçlı olası bir deniz misyonuna Fransa’nın beklemeden katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre bir Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, “Odessa limanına tam güvenlik içinde erişim sağlayacak yani denizin mayınlı olmasına rağmen gemileri gönderebilecek bir operasyonun hayata geçirilebilmesi için tarafların hizmetindeyiz” dedi.

Hafta içinde Türkiye ve Rusya arasında yapılan görüşmelerde konu detaylı şekilde ele alındı ancak sonrasında somut bir adım gelmedi. Fransa, soruna çözümün odağında Birleşmiş Milletler’in olmasından yana. Paris, BM Güvenlik Konseyi kararı alınmasını istiyor. Elysee, Rusların ve Türklerin buna karşı olmadığını belirtti. Elysee Sarayı’ndan bir danışman, “BM oyunun merkezinde yer almalı. Odessa’ya erişimi güvence altına almak, gemileri denetlemek için gerekli yetkiyi vermek ve kabul edilebilir şartlar altında Tahıl dağıtımını sağlamak için tüm unsurları sadece BM bir araya getirebilir” diye konuştu.