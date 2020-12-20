  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Fransa'dan 'mutasyon' kararı
Sağlık

Fransa'dan 'mutasyon' kararı

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türü ortaya çıkan İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 22:39:00 -
Fransa'dan 'mutasyon' kararı

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türü ortaya çıkan İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını bildirdi.

Castex, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni sağlık riski göz önüne alındığında, İngiltere'den Fransa'ya tüm ulaşım araçlarıyla insan akışını bu gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durdurduk" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı dün yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen Kovid-19’un bir mutasyonunun yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar
Dünya

Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar

Gazeteci Alper Tan, Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin bölgeden edindiği bir fotoğraf karesini kamuoyu ile paylaştı.
Emniyet'ten Efendimiz'e (SAV) hakaret eden o alçakla ilgili açıklama
Gündem

Emniyet'ten Efendimiz'e (SAV) hakaret eden o alçakla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) ağza alınmayacak ifadelerle hakaret eden alçağa ilişkin bir açıklama y..
Türkiye'nin en büyük askeri üssü var! Sisi o ülkede harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin en büyük askeri üssü var! Sisi o ülkede harekete geçti

Mısır'da darbeci Sisi yönetimi ısrarla Türkiye'nin karşısına çıkmaya devam ediyor. Sisi, Türkiye'nin ülkede en büyük üsse sahip olduğu Somal..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay