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Dünya

Fransa'dan 'Libya' açıklaması: Önceliğimiz...

Libya’daki ihtilafın Suriye’deki gibi bir noktaya gelmesine izin verilmemesi gerektiğine dikkati çeken Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Libya’da bir önceliğimiz var. Mümkün olan en kısa sürede ateşkesin olmasını başarmak." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:59:00 - 2020-06-19 18:33:13
Fransa'dan 'Libya' açıklaması: Önceliğimiz...

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Berlin’de yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Libya’da bir önceliğimiz var"

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Avrupa’nın çıkarları tehlikede olduğunda Almanya ile koordineli şekilde buna karşı çalışacaklarını ifade etti.

Libya’daki ihtilafın Suriye’deki gibi bir noktaya gelmesine izin verilmemesi gerektiğine dikkati çeken Le Drian, "Libya’da bir önceliğimiz var. Mümkün olan en kısa sürede ateşkesin olmasını başarmak." dedi.

İsrail'in ilhak planına tepki

Le Drian, Orta Doğu’da da barış sürecinin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa’daki partnerlerimizle ilhakı engellemek için yakın çalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Olası ilhakın uluslararası hukuku ihlal anlamına geleceğine işaret eden Le Drian, İsrail’in ve Filistinlilerin gelecekte barış içinde bir arada yaşamaları için 2 devletli çözümün tek çözüm olduğunu anlattı.

Le Drian, ilhakın bölgede istikrarsızlığa yol açacağını ve bunu istemediklerini ifade etti.

Maas ile görüşmesinde Türkiye ile ilişkilere yönelik Akdeniz’in doğusundaki son günlerde yaşanan gerginliği ele aldıklarını belirten Le Drian, AB-Çin ilişkilerini de konuştuklarını kaydetti.

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Yorumlar

ali

ateskes esit iki taraf arasinda olur. libyada mesru hukumet darbeciler ve emperyal teroristlerle mucadele ediyor. siz teroristsiniz emperyalist kaatilsiniz
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