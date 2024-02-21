  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'dan İsrail'e ağır darbe
Dünya

Fransa'dan İsrail'e ağır darbe

Yeniakit Publisher
2024-02-21 19:17:00 -
Fransa'dan İsrail'e ağır darbe

Uluslararası Adalet Divanı duruşmasında Fransa, İsrailli yetkililerin açıklamalarını kınadı.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları devam ederken Fransa, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e tepki gösterdi.

Fransa İsrail'i kınadı

Uluslararası Adalet Divanı duruşmasında Fransa, İsrailli yetkililerin Gazze'de yasa dışı yerleşimler kurulması ve Filistinli nüfusun gönderilmesine yönelik açıklamalarını kınadı.

Kaynak: AA

İsrail güçleri Gazze'de gıda yardımı bekleyen Filistinlileri vurdu
İsrail güçleri Gazze'de gıda yardımı bekleyen Filistinlileri vurdu

Dünya

İsrail güçleri Gazze'de gıda yardımı bekleyen Filistinlileri vurdu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in Türkiye planı ortaya çıktı! Cihat Yaycı, 'Yeni bir tehlike var' diyerek açıkladı
İsrail'in Türkiye planı ortaya çıktı! Cihat Yaycı, 'Yeni bir tehlike var' diyerek açıkladı

Gündem

İsrail'in Türkiye planı ortaya çıktı! Cihat Yaycı, 'Yeni bir tehlike var' diyerek açıkladı

İsrailli yazar Levy: 'Askerlerimiz Gazzelilerin mülklerini intikam için yağmalıyor'
İsrailli yazar Levy: 'Askerlerimiz Gazzelilerin mülklerini intikam için yağmalıyor'

Dünya

İsrailli yazar Levy: 'Askerlerimiz Gazzelilerin mülklerini intikam için yağmalıyor'

İsrailli o yönetici Rus istihbaratından kaçamadı! Havalimanında sorguya alındı! 6 Şubat depreminin ertesi günü Türkiye’ye gelmişti! Tüh senin sıfatına!
İsrailli o yönetici Rus istihbaratından kaçamadı! Havalimanında sorguya alındı! 6 Şubat depreminin ertesi günü Türkiye’ye gelmişti! Tüh senin sıfatına!

Gündem

İsrailli o yönetici Rus istihbaratından kaçamadı! Havalimanında sorguya alındı! 6 Şubat depreminin ertesi günü Türkiye’ye gelmişti! Tüh senin sıfatına!

Alçak İsrail'den bir darbe daha! Maaşlar edenemiyor! 245 bin hak sahibi bulunuyor!
Alçak İsrail'den bir darbe daha! Maaşlar edenemiyor! 245 bin hak sahibi bulunuyor!

Gündem

Alçak İsrail'den bir darbe daha! Maaşlar edenemiyor! 245 bin hak sahibi bulunuyor!

Antalyaspor'un edepsiz İsrailli futbolcusuyla ilgili akıllara durgunluk veren iddia! Eğer bu doğruysa yatacak yeriniz yok Antalyaspor yöneticileri
Antalyaspor'un edepsiz İsrailli futbolcusuyla ilgili akıllara durgunluk veren iddia! Eğer bu doğruysa yatacak yeriniz yok Antalyaspor yöneticileri

Spor

Antalyaspor'un edepsiz İsrailli futbolcusuyla ilgili akıllara durgunluk veren iddia! Eğer bu doğruysa yatacak yeriniz yok Antalyaspor yöneticileri

Antalyaspor'un edepsiz İsrailli futbolcusuyla ilgili akıllara durgunluk veren iddia! Eğer bu doğruysa yatacak yeriniz yok Antalyaspor yöneticileri
Antalyaspor'un edepsiz İsrailli futbolcusuyla ilgili akıllara durgunluk veren iddia! Eğer bu doğruysa yatacak yeriniz yok Antalyaspor yöneticileri

Spor

Antalyaspor'un edepsiz İsrailli futbolcusuyla ilgili akıllara durgunluk veren iddia! Eğer bu doğruysa yatacak yeriniz yok Antalyaspor yöneticileri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23