Fransa'dan İsrail'e ağır darbe
Uluslararası Adalet Divanı duruşmasında Fransa, İsrailli yetkililerin açıklamalarını kınadı.
İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları devam ederken Fransa, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e tepki gösterdi.
Fransa İsrail'i kınadı
Uluslararası Adalet Divanı duruşmasında Fransa, İsrailli yetkililerin Gazze'de yasa dışı yerleşimler kurulması ve Filistinli nüfusun gönderilmesine yönelik açıklamalarını kınadı.
Kaynak: AA
Gündem
İsrailli o yönetici Rus istihbaratından kaçamadı! Havalimanında sorguya alındı! 6 Şubat depreminin ertesi günü Türkiye’ye gelmişti! Tüh senin sıfatına!
Spor
Antalyaspor'un edepsiz İsrailli futbolcusuyla ilgili akıllara durgunluk veren iddia! Eğer bu doğruysa yatacak yeriniz yok Antalyaspor yöneticileri