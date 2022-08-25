Fransa'dan İngiltere'ye bir günde 1.295 sığınmacı geçti

Fransa’dan İngiltere’ye sığınmacı akını sürüyor…

İngiltere’nin Fransa ile sınırı olan Dover Limanı, her gün onlarca göçmenin küçük tekne veya botlarla geçişine şahit oluyor.

Havanın iyi olmasıyla birlikte Fransa’dan İngiltere’ye geçen göçmen sayısında artış oldu.

İHA’nın haberine göre; İngiltere Savunma Bakanlığı, dün 27 teknede 1.295 sığınmacının ülkeye geldiğini açıkladı. Bu sayının 2018'den beri en yüksek günlük rakam olduğu belirtildi.

Akşam saatlerinde İngiltere’ye bağlı arama kurtarma ekipleri toplamda 50 göçmeni, BF Savunma adlı gemiye alarak İngiltere sınırına getirdi.

8 binden fazla göçmen, Manş Denizi’ni geçti

Ocak ayından itibaren yaklaşık 8 binden fazla göçmen, botlar ve teknelerle sağlıksız koşullarda Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye geldi.

İngiliz hükümetine iltica eleştirisi

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, konuya ilişkin açıklamasında, sığınma işlemleri için insanları başka bir ülkeye göndermenin, sorumsuzluğun doruğu olduğunu, hükümetin ise şu anda iltica konularında insanlıktan ve gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini belirtti.

İngiltere-Fransa arasında yaşanan sığınmacı krizine ise Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Fransa'nın deniz hukukunu çiğneyen hiçbir uygulamayı kabul etmeyeceğini söyledi.

İngiltere hükümeti gelenleri durdurmak için mücadele etmiş, geçtiğimiz nisan ayında Manş Denizi'ni geçen sığınmacıları Ruanda'ya sınır dışı etme planlarını açıklamıştı.