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Aktüel

Fransa’dan getirilen 286 Türk vatandaşı, Kocaeli’de öğrenci yurduna yerleştirildi

Fransa’dan Türk Hava Yolları’nın tahliye uçağıyla Türkiye’ye getirilen 286 vatandaş, Kocaeli’de öğrenci yurduna yerleştirildi.

2020-04-24 02:48:20 -
Fransa’dan getirilen 286 Türk vatandaşı, Kocaeli’de öğrenci yurduna yerleştirildi

Fransa’dan Türk Hava Yolları’nın tahliye uçağıyla Türkiye’ye getirilen 286 vatandaş, Kocaeli’de öğrenci yurduna yerleştirildi.


Korona virüs nedeniyle uçuşları iptal olduğu için Fransa’da kalan 286 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları’nın (THY) tahliye uçaklarıyla Türkiye’ye döndü. THY’nin Fransa’dan 286 vatandaş için kalkan tahliye uçağı saat 22.00’de İstanbul’a indi. Özel bir alana park edilen uçaklardaki yolcular yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli’ye getirildi. 12 otobüsle Kocaeli’ye getirilen vatandaşlar, İzmit ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurduna yerleştirildi.



Yurda yerleştirilen vatandaşlar 14 gün karantinada kalacak


Otobüslerle yurdun önüne getirilen vatandaşlar, özel kıyafetler giyen görevliler tarafından yurt binalarına alındı. Polis ekipleri de yurt çevresinde güvenlik önlemi alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını önledi. Yurda yerleştirilen vatandaşların 14 gün boyunca karantinada kalacakları öğrenildi.

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