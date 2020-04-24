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Fransa’dan getirilen 181 Türk vatandaşı Kütahya’da

Fransa’dan Türkiye’ye getirilen 181 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Kütahya’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

2020-04-24 03:14:09 -
Fransa’dan getirilen 181 Türk vatandaşı Kütahya’da

Fransa’dan Türkiye’ye getirilen 181 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Kütahya’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 181 Türk vatandaşı, Fransa’dan Türk Hava Yolları’na ait uçakla Kütahya Zafer Havalimanı’na getirildi.


Uçaktan inen bazı yolcuların, sağlık kontrollerinde ateşlerinin yüksek çıkması, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Ateşi yüksek çıkan ve fenalık geçiren yaşlı bir kadına, sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulunuldu. Daha sonra otobüslere bindirilen vatandaşlar, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle kent merkezine taşındı.



Türk vatandaşları, Türkiye’ye dönmekten çok mutlu olduğunu dile getirdiler.


Güvenlik önlemleri eşliğinde şehre getirilen vatandaşlar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yerleşkesindeki Yesevi ve Dumlupınar yurtlarına yerleştirildi.


14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarının, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacağı belirtildi.

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