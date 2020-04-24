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Fransa’dan getirilen 161 Türk vatandaşı Yalova’da yurda yerleştirildi

Fransa’dan ülkelerine dönmek için müracaat eden 161 Türk vatandaşı Türkiye’ye getirildi.

2020-04-24 01:20:54 -
Fransa’dan getirilen 161 Türk vatandaşı Yalova’da yurda yerleştirildi

Fransa’dan ülkelerine dönmek için müracaat eden 161 Türk vatandaşı Türkiye’ye getirildi.


Yalova’nın Çınarcık ilçesine otobüslerle getirilen Türk vatandaşları KYK yurduna yerleştirildi. Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken Fransa’da son 24 saatte 544 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, ölü sayısı 21 bin 340’yükseldi. Bir süre önce Türk sağlık sistemine ve Türk hekimlerine güvendikleri için Türkiye’ye dönmek isteyen ve sonrasında Dışişleri Bakanlığı’na ve Türk konsolosluğuna müracaat eden Fransa’da yaşayan 161 Türk vatandaşı Yalova’nın Termal ilçesindeki KYK yurduna yerleştirildi. Vatandaşlarını almak için Türkiye tarafından Fransa’ya gönderilen özel tarifeli uçakla alınıp İstanbul’a getirilen 161 Türk vatandaşı buradan otobüslerle Yalova’nın Termal ilçesine getirilip buradaki KYK yurduna yerleştirildi. Gelen 161 kişinin büyük bir çoğunluğunun 60 yaş üzeri olduğu öğrenildi.

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