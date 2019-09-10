Fransa'dan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi tüyosu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakiplerinden Paris Saint-Germain'in bu sezon yenildiği tek takım olan Rennes, PSG'nin nasıl yenileceğinin şifrelerini verdi.

Fransa basınına konuşan Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan, PSG'yi 2-1 yendikleri maçı nasıl kazandıklarını anlattı.

''Risk al, topu kaptırma, rakibi koştur''

Stephan, ''PSG maçından sonra birçok kişi risk aldığımız yorumlarında bulundu. Özellikle onlar öne geçtikten sonra daha fazla risk aldık. Ama bence risk aldığımız için maçı kazandık. PSG'yi koşturmamız gerektiğini biliyorduk ve sahip olduğumuz topları hemen kaptırmadık. Goller kaçırdık, mağlup durumdaydık ancak soyunma odasında oyuncularıma cesaretlerinden dolayı tebrik ettim. PSG karşısında bu cesareti göstermek çok önemlidir. Risk aldık, rakibi koşturduk, topu hemen kaptırmadık ve mağlup durumdan gelip maçı kazandık.'' sözlerini kullandı.

Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kura çekiminin ardından "Hayırlı olsun. Türk futboluna da Galatasaray'a da hayırlı olsun. Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik. Herkes bazı gruplara yön gösteriyor ama onların da kolay olmadığı gerçek. PSG, bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Geçen seneki kayıptan sonra daha iyi hazırlanacaklardır. Real Madrid'i söylemiyorum bile. Turnuvanın favorileri sayılsa, ikisi onlar onlar. Club Brugge ile daha evvel Galatasaray eşleşti. Genk ile Belçika futbolunun yükselen takımlarından biri. Galatasaray olarak kendimizi iyi hazırlayacağız ve mücadele edeceğiz. Sonuç ne olur, bilmiyoruz. Ancak en iyisini yapmaya çalışacağız. Kendimizi göstermeye çalışacağız. Biz buna hazırız. Galatasaray'a ve camiaya hayırlı olsun." demişti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile mücadele edecek.

Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi fikstürü ise şu şekilde: