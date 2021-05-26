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Dünya Fransa’dan flaş İngiltere kararı
Dünya

Fransa’dan flaş İngiltere kararı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle Fransa, İngiltere'den gelen yolculara karantina zorunluluğu getirme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 17:00:00 -
Fransa’dan flaş İngiltere kararı

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere'den gelen yolcuların zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının seyrinin iyileştiğini, buna rağmen Kovid-19 tedbirlerine uymaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Hastanelerde ve yoğun bakımlarda tedavi görenlerin sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Attal, ülkenin Bordeaux kentinde yaklaşık 60 kişide Kovid-19'un bir varyantına rastlandığını belirtti.

Attal, Kovid-19'un Hindistan varyantının yayıldığı İngiltere'den gelen yolcuların, zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağının altını çizdi.

Gabriel Attal, bu uygulamanın ne zaman başlayacağının, gelecek saatlerde belirleneceğini aktardı.

Fransa; Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan gelen yolculara 10 gün karantina zorunluluğu uyguluyor. Bu kurala uymayanlara bin avro para cezası veriliyor.

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