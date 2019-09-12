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Fransa'dan Facebook'un kripto parası Libra'ya veto açıklaması

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın hükümetlerin parasal egemenliğini tehlikeye atabileceğini belirterek, Libra'nın kullanımını engelleyeceklerini bildirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:53
Fransa'dan Facebook'un kripto parası Libra'ya veto açıklaması

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın hükümetlerin parasal egemenliğini tehlikeye atabileceğini belirterek, Libra'nın kullanımının Avrupa'da engelleneceğini kaydetti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Paris'te düzenlenen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) konferansında yaptığı konuşmada, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın ülkelerin parasal egemenliğini riske atabileceğini belirterek, bu şartlar altında Libra'nın Avrupa topraklarında gelişmesine müsaade edemeyeceklerini belirtti.

"Finansal aksamalara sebebiyet verebilir"

Le Maire, Libra'nın milyarlarca kullanıcıya sahip olması durumunda sistematik riskler doğurabileceğini, para biriminin işleyişinde ve rezervlerin yönetiminde meydana gelebilecek sorunların önemli finansal aksamalara sebebiyet verebileceğini ifade etti.

Libra hakkındaki tüm kaygıların ciddi düzeyde olduğunu ve bu nedenle Libra'nın faaliyetlerine Avrupa'da izin verilemeyeceğini belirten Le Maire, paranın özelleştirilmesinin kötüye kullanıma sebebiyet verebileceğini, bu durumun tüketiciler ve şirketler açısından da risk teşkil ettiğini aktardı.

Öte yandan, Fransa Ulusal Meclisi, temmuz ayında, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Facebook, dijital para birimi Libra'yı 2020'de kullanıma sunmayı planlıyor.

 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:53
  1. facebook libra
  2. Fransa
  3. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire
  4. Anadolu Ajansı

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