Fransa'dan döner dönmez başladı... Cumhurbaşkanı yerel seçimler için çalışıyor

AK Parti'de yerel seçim çalışması hızlandı. Dün grup toplantısı yapmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurullarının toplantılarına da katılmayacak "en uygun aday"ı belirleme çalışması yaptı.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün partide mesai yaparak partisinin yerel seçim sürecine dair il ve ilçelerindeki gelişmeleri ele aldı.

Erdoğan'ın partide tüm güne yakın süren mesaisinde Yerel Yönetimler Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere seçim hazırlıkları ile ilgili sunumları aldığı ve talimatlarını verdiği kaydedildi.

Kara kaplı defter açıldı

önceki günkü toplantıda adaylarla ilgili detaylı sorular yönelten Erdoğan'ın illere yaptığı ziyaretlerin ardından kişisel notlarını aldığı defteri de bu toplantılarda açtığı öğrenildi.

Yeni anket

AK Parti'nin bazı illerle ilgili olarak yeni anket çalışmaları yaptırma kararı aldığı da belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere daha kapsamlı toplantılar yapılacağı da öğrenildi.