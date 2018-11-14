Fransa'dan döner dönmez başladı... Cumhurbaşkanı yerel seçimler için çalışıyor
Fransa dönüşü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim hazırlıkları için çalışmalara başladığı öğrenildi. Dün partisinin grup toplantısında konuşmayan Erdoğan'ın bütün gün boyunca yerel seçimlerde aday belirleme çalışmaları yaptığı belirtildi14 Kasım 2018 Çarşamba 08:32
AK Parti'de yerel seçim çalışması hızlandı. Dün grup toplantısı yapmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurullarının toplantılarına da katılmayacak "en uygun aday"ı belirleme çalışması yaptı.
Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün partide mesai yaparak partisinin yerel seçim sürecine dair il ve ilçelerindeki gelişmeleri ele aldı.
Erdoğan'ın partide tüm güne yakın süren mesaisinde Yerel Yönetimler Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere seçim hazırlıkları ile ilgili sunumları aldığı ve talimatlarını verdiği kaydedildi.
Kara kaplı defter açıldı
önceki günkü toplantıda adaylarla ilgili detaylı sorular yönelten Erdoğan'ın illere yaptığı ziyaretlerin ardından kişisel notlarını aldığı defteri de bu toplantılarda açtığı öğrenildi.
Yeni anket
AK Parti'nin bazı illerle ilgili olarak yeni anket çalışmaları yaptırma kararı aldığı da belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere daha kapsamlı toplantılar yapılacağı da öğrenildi.
YORUM YAZ