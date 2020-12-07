Fransa'dan, 'Darbeci Sisi'ye kırmızı halı' tepkisi

FIDH tarafından yapılan açıklamada darbeci Sisi'nin Paris ziyaretinde kırmızı halıyla karşılanmasına ilişkin bir açıklama yapıldı. "Bugün Mısır'da 60 binden fazla kişi görüşleri nedeniyle tutukluyken Fransa'nın bir diktatör için kırmızı halı sermesine hayret ediyoruz." denilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yılın başında Mısır'ı ziyaret ettiğinde Sisi'den insan haklarını korumasını istediği hatırlatıldı.

'Hayret ediyoruz'

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonunun (FIDH) yetkilisi Antoine Madelin, "Bugün Mısır'da 60 binden fazla kişi görüşleri nedeniyle tutukluyken Fransa'nın bir diktatör için kırmızı halı sermesine hayret ediyoruz." diye konuştu.

Fransa'nın söylemden eyleme geçmesi için Mısır'a silah satışlarını durdurması gerektiğini vurgulayan Madelin, aksi takdirde bu ülkedeki baskıların suç ortağı olacağını ifade etti. Madelin, Mısır'da 3 insan hakları savunucusunun serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "3 kişi serbest bırakıldı ama Mısır hala diktatör. Gelecek hafta başka kişiler tutuklanır." ifadesini kullandı.