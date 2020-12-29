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Dünya Fransa'dan darbeci Hafter'e flaş çağrı
Dünya

Fransa'dan darbeci Hafter'e flaş çağrı

Darbeci Hafter’in Libya’daki ateşkesi bozma adımları ve Türkiye’yi hedef alan açıklamaları sonrası, TSK komuta kademesi Libya’ya yaptığı çıkarmada Hafter'e "Kaçacak yer bulamazsın" uyarısında bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı, Hafter’e "Libya için askeri bir çözüm yok" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:14:00 -
Fransa'dan darbeci Hafter'e flaş çağrı

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri, Mısır ve BAE destekli darbeci Hafter, ateşkesi bozmaya yönelik adımlar atarak birçok noktaya silah sevkiyatı gerçekleştirmişti. Son olarak da haddini aşan sözler kullanan Hafter, "Türkiye'ye karşı harekete geçmeye hazır olun" demişti.

"Ateşkes uygulanmalı"

Bu gelişmelerin ardından Fransa’dan Hafter’e “çatışmadan kaçın” çağrısı yapıldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Libya için askeri bir çözüm yok. Öncelik Birleşmiş Milletler'in gözetiminde siyasi sürecin devam etmesini sağlayan 23 Ekim 2020 tarihli ateşkes anlaşmasının uygulanmasıdır" denildi.

Libya’da yaşananların ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Libya’da görevli Mehmetçik ile bir araya gelmişti. Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde Hafter her yerde meşru hedef olacağı konusunda sert bir şekilde uyarılmış; “Kaçacak yer bulamazlar. Herkes aklını başına toplasın” denilmişti.

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