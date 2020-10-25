Fransa'dan bir skandal daha! Bakın ne istedi

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) lideri Marine Le Pen, katıldığı bir televizyon programında, ülkede kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını istedi.

Le Pen, Fransa'da konuyla ilgili tartışmaların başladığı 1989’dan beri başörtüsü takan kadınların sayısında çok hızlı bir artış olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı isim, kendilerine karşı savaş açıldığını, buna karşılık verilmesi gerektiğini öne sürerek, "Biz bu savaşı bir devlete değil, bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz." dedi.

İslamcı ideolojinin Fransa’nın düşmanı olarak görülmesi gerektiğini iddia eden Le Pen, bu ideolojiyi savunan kuruluşların yasaklanması, camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısı yaptı.

Le Pen ayrıca "Fransa, kendini teröristlerden korumak için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bazı maddelerini reddetmelidir" dedi.

Küstah çağrı: Türkiye'ye karşı tavır alın

Le Pen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki gerilimde, ülkesinin büyükelçisini geri çekmesinin önemli olduğunu savundu ancak bunun güçlü bir tepki olmadığını belirtti.

Avrupa Birliği’nin (AB) de Türkiye’ye karşı tavır almasını isteyen Le Pen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda da Erdoğan'ın bir öğretmenin öldürülmesinde başsağlığı dilemek yerine Macron'a hakaret etmeyi seçtiğini öne sürerek, büyükelçinin geri çağrılmasının kaçınılmaz olduğunu savundu.