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Dünya Fransa'dan başörtüsü düşmanlığı! Avrupa Konseyi geri adım attı
Dünya

Fransa'dan başörtüsü düşmanlığı! Avrupa Konseyi geri adım attı

Başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin afiş hazırlayan Konsey, Fransa'nın baskısıyla afişleri kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 04:48:00 -
Fransa'dan başörtüsü düşmanlığı! Avrupa Konseyi geri adım attı

Avrupa Konseyi'nin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı yürüttüğü bilinçlendirme kampanyası, Fransa'da rahatsızlığa yol açtı.

Paris yönetimi, 28 Ekim’de "Güzellik çeşitlilikte olduğu gibi, özgürlük başörtüsündedir" sloganıyla başlatılan kampanyaya engel oldu.

Rahatsız oldular

Kampanya kapsamında paylaşılan görsellerde başörtülü kadınların ve "Çeşitliliği kutlayın ve başörtüsüne saygı duyun", "Özgürlük başörtüsündedir" ve "Benim başörtüm, benim kararım" şeklindeki yazıların yer alması Fransa'nın tepkisini çekti.

Başörtüsünü teşvik ettiğini söylediler

Fransa'nın Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Sarah El Hairy, kampanyanın kendisini "şoke ettiğini" söyleyerek, iptal kararının alındığını duyurdu.

Söz konusu girişimin Fransa'nın değerlerine aykırı olduğunu iddia eden Hairy, "Görselde başörtüsü takmak teşvik ediliyor, bunu kınıyoruz. Fransa bu kampanyayı onaylamadığını iletti ve kampanya iptal edildi." diye konuştu.

Paylaşımlar silindi

Fransa'nın talebinin ardından Avrupa Konseyi, kampanyaya yönelik paylaşımları sildiğini duyurarak, "Bu paylaşımlar kaldırıldı, projeyi daha iyi bir şekilde sunmayı düşüneceğiz." açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki bir projenin parçası olan kampanyanın amacının çeşitliliğe saygı duyma ve her türlü nefret söylemiyle mücadele etme konularında farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Tartışmalı olarak yorumladılar

Fransız basınından Le Figaro gazetesi, söz konusu iletişim kampanyasının "tartışmalı" olduğunu savundu.

Haberde, "Kamuoyuna yansıtılan çeşitli afişler, başörtüsünü bir seçim ve bir insan hakkı olarak sundu. Kampanya, İslami örtünmeyi teşvik etmekle suçlanıyor." denildi.

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