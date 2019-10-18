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Fransa'dan asker selamı skandalı

Fransa'nın Saint-Usage semtinde yaşayan 14 yaşındaki Eren Ertuğrul'un okulda düzenlenen koşu yarışmasında kazandığı kupa, asker selamı verdiği için okul müdürü tarafından geri alındı.

18 Ekim 2019 Cuma 19:04
Fransa'dan asker selamı skandalı

Fransa'nın güneyindeki Saint-Usage semtindeki ortaokulda düzenlenen koşu yarışmasını dereceyle bitiren öğrenci Eren Ertuğrul'un, Türkiye'de şehit düşen askerlere saygı göstermek için verdiği asker selamı nedeniyle kazandığı kupa geri alındı.

Ertuğrul'un babası Ali Ertuğrul, yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki ortaokul son sınıf öğrencisi oğlunun okulda düzenlenen koşu yarışmasını birinci bitirdiğini ve kupa kazandığını söyledi.

Okuldaki törende, Türkiye'de şehit düşen askerlere saygı göstermek için oğlunun asker selamı verdiğini, bu nedenle okul müdürünün kupayı geri aldığını anlatan Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum, asker selamı verdikten sonra okulun müdürünün yanına götürüldü. Müdür, kupayı oğlumun elinden aldı, asker selamının Fransızlara yapılan bir provokasyon olduğunu ve okulda böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini belirtti. Oğlum da müdüre 'askerlere saygıdan dolayı selam verdiğini' söyledi."

"Griezmann aynı asker selamı verdi, niye ona tepkiniz yok"

Ertuğrul, olayı öğrendiğinde semtin belediye başkanını aradığını, olay hakkında bilgi verdiğini ve tepkisini ifade ettiğini aktardı.

Semtte yaşayan Türklerin, oğluna yoğun destek verdiğini, olayın ardından okul müdürü ile görüştüğünü belirten Ertuğrul, "Eşimle müdüre, 'oğlumuzun yaptığını suç olarak kabul etmiyoruz. Griezmann aynı asker selamı verdi, niye ona tepkiniz yok' dedik" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, Eren'e okulda verilen tepkiyi normal bulmadığını vurgulayarak, "14 yaşındaki bir çocuğa verilen tepkinin, bu boyutta olmaması lazım. Oğlumun psikolojisini etkiledi ve ağlayarak eve geldi. Büyük destek aldı ve rahatladı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 19:04
  1. Türkiye
  2. Fransa

YORUM YAZ

  • abdullahabdullah44 dk önce
    bu milli duygu dayanışmaya yönelik ırkçı-siyasi-faşist tavrın takibi, mücadele edilmesi ve özür diletilmesi şart! soksun o kupayı münasip yerine, buradan o çocuğa özel miilli onur hediyesi ve bayrak göndermek lazım... Eğitim-Dışişleri-Aile bakanlıkları göreve

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